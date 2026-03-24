Muchas personas no saben que WhatsApp puede guardar automáticamente los audios, videos y fotos, lo que consume gran parte del espacio de almacenamiento de la aplicación y del mismo dispositivo.

Lo anterior ocurre porque las opciones “Visibilidad de archivos multimedia” en Android y “Guardar en Fotos” en iOS están configuradas de manera predeterminada. Pero si quieres saber cómo desactivarlas, aquí te lo decimos.

WhatsApp permite activar y desactivar el guardado automático de los archivos multimedia. Foto: Unsplash

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¿Cómo evitar que las fotos y videos de WhatsApp se guarden automáticamente?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, para evitar que se guarden automáticamente los archivos multimedia, dentro del almacenamiento local del dispositivo, debes realizar lo siguiente:

En Android

Entra a WhatsApp.

Toca el ícono “Más opciones” (los tres puntos verticales).

Ve a “Ajustes”.

Selecciona “Chats”.

Desactiva la opción “Visibilidad de archivos multimedia”.

En iOS

Entra a WhatsApp.

Toca “Configuración”.

Selecciona “Chats”.

Desactiva la opción “Guardar en Fotos”.

Si desactivaste las opciones “Visibilidad de archivos multimedia” o “Guardar en Fotos”, puedes volver a activarlas en cualquier momento. Sólo considera que consumen el espacio de almacenamiento, y eso puede volver lenta la aplicación.

Si desactivas esta función, las fotos y vídeos de tus chats no aparecerán en tu galería. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo evitar que los archivos multimedia de un chat particular se guarden?

El anterior procedimiento aplica en todos los chats de WhatsApp; pero si tienes alguna conversación particular o un chat grupal donde te envíen archivos pesados con frecuencia, los pasos son diferentes:

En Android

Abre WhatsApp.

En la pestaña “Chats”, toca un chat individual o grupal.

Selecciona el nombre del contacto o el grupo para ver las secciones “Info. del contacto” o “Info. del grupo”

Toca “Visibilidad de archivos multimedia”

Pulsa “No” y luego “OK”.

En iOS

Abre WhatsApp .

. En la pestaña “Chats”, toca un chat individual o grupal.

Toca el nombre del contacto o el grupo para ver las secciones “Info. del contacto” o “Info. del grupo”.

Selecciona “Guardar en Fotos” y pulsa “Nunca” en las opciones “Predeterminado” y “Siempre y “Nunca”.

Revisa cuáles son los archivos más pesados para eliminarlos y hacer espacio en WhatsApp. Foto: WhatsApp Web

¿Por qué eliminar los archivos pesados en WhatsApp?

Por último, te dejamos 5 razones por las que debes eliminar las fotos y videos pesados de WhatsApp, una acción que parece sencilla pero ofrece grandes beneficios:

Liberar espacio: Videos, audios e imágenes grandes pueden ocupar varios GB sin que te des cuenta, dejando poco espacio para apps o contenidos importantes. Mejorar el rendimiento del dispositivo: Cuando el almacenamiento está lleno, tu celular se vuelve más lento. Y borrar los archivos pesados ayuda a que funcione más fluido. Optimiza el funcionamiento de WhatsApp: La app puede volverse más lenta al cargar chats pesados o enviar archivos grandes si el espacio está saturado. Facilita encontrar lo importante: Eliminar los archivos innecesarios hace más fácil ubicar fotos, documentos o videos que realmente necesitas. Reduce el consumo en copias de seguridad: Los respaldos (en la nube o local) se vuelven más rápidos, ocupan menos espacio y consumen menos datos.

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