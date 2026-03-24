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Muchas personas no saben que puede guardar automáticamente los audios, videos y fotos, lo que consume gran parte del espacio de almacenamiento de la aplicación y del mismo dispositivo.

Lo anterior ocurre porque las opciones “Visibilidad de archivos multimedia” en Android y “Guardar en Fotos” en están configuradas de manera predeterminada. Pero si quieres saber cómo desactivarlas, aquí te lo decimos.

WhatsApp permite activar y desactivar el guardado automático de los archivos multimedia. Foto: Unsplash
WhatsApp permite activar y desactivar el guardado automático de los archivos multimedia. Foto: Unsplash

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¿Cómo evitar que las fotos y videos de WhatsApp se guarden automáticamente?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de , para evitar que se guarden automáticamente los archivos multimedia, dentro del almacenamiento local del dispositivo, debes realizar lo siguiente:

En Android

  • Entra a WhatsApp.
  • Toca el ícono “Más opciones” (los tres puntos verticales).
  • Ve a “Ajustes”.
  • Selecciona “Chats”.
  • Desactiva la opción “Visibilidad de archivos multimedia”.

En iOS

  • Entra a WhatsApp.
  • Toca “Configuración”.
  • Selecciona “Chats”.
  • Desactiva la opción “Guardar en Fotos”.

Si desactivaste las opciones “Visibilidad de archivos multimedia” o “Guardar en Fotos”, puedes volver a activarlas en cualquier momento. Sólo considera que consumen el espacio de almacenamiento, y eso puede volver lenta la aplicación.

Si desactivas esta función, las fotos y vídeos de tus chats no aparecerán en tu galería. Foto: Captura de pantalla
Si desactivas esta función, las fotos y vídeos de tus chats no aparecerán en tu galería. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo evitar que los archivos multimedia de un chat particular se guarden?

El anterior procedimiento aplica en todos los chats de WhatsApp; pero si tienes alguna conversación particular o un chat grupal donde te envíen archivos pesados con frecuencia, los pasos son diferentes:

En Android

  • Abre WhatsApp.
  • En la pestaña “Chats”, toca un chat individual o grupal.
  • Selecciona el nombre del contacto o el grupo para ver las secciones “Info. del contacto” o “Info. del grupo”
  • Toca “Visibilidad de archivos multimedia”
  • Pulsa “No” y luego “OK”.

En iOS

  • Abre WhatsApp.
  • En la pestaña “Chats”, toca un chat individual o grupal.
  • Toca el nombre del contacto o el grupo para ver las secciones “Info. del contacto” o “Info. del grupo”.
  • Selecciona “Guardar en Fotos” y pulsa “Nunca” en las opciones “Predeterminado” y “Siempre y “Nunca”.
Revisa cuáles son los archivos más pesados para eliminarlos y hacer espacio en WhatsApp. Foto: WhatsApp Web
Revisa cuáles son los archivos más pesados para eliminarlos y hacer espacio en WhatsApp. Foto: WhatsApp Web

¿Por qué eliminar los archivos pesados en WhatsApp?

Por último, te dejamos 5 razones por las que debes eliminar las fotos y videos pesados de , una acción que parece sencilla pero ofrece grandes beneficios:

  1. Liberar espacio: Videos, audios e imágenes grandes pueden ocupar varios GB sin que te des cuenta, dejando poco espacio para apps o contenidos importantes.
  2. Mejorar el rendimiento del dispositivo: Cuando el almacenamiento está lleno, tu celular se vuelve más lento. Y borrar los archivos pesados ayuda a que funcione más fluido.
  3. Optimiza el funcionamiento de WhatsApp: La app puede volverse más lenta al cargar chats pesados o enviar archivos grandes si el espacio está saturado.
  4. Facilita encontrar lo importante: Eliminar los archivos innecesarios hace más fácil ubicar fotos, documentos o videos que realmente necesitas.
  5. Reduce el consumo en copias de seguridad: Los respaldos (en la nube o local) se vuelven más rápidos, ocupan menos espacio y consumen menos datos.

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