Netflix es una de las plataformas de streaming más consumidas en el mercado, pues con su amplio catalogo de películas, series y documentales ha logrado cautivar a millones de usuarios.

No obstante, cada mes la empresa suele actualizar la lista de dispositivos compatibles con el objetivo de ofrecer una experiencia segura y de alta calidad. Esto podría afectar a ciertos celulares con sistema operativo antiguo.

A partir del 1 de abril de 2026, Netflix dejará de ser compatible con ciertos equipos y por eso en Techbit te decimos cuáles son.

El siguiente mes, también ciertas Smart Tvs dejarán de ser compatibles con Netflix. Foto: Unsplash

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¿En qué celulares dejará de funcionar Netflix el mes de abril?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de la plataforma de streaming, esta medida afectará a equipos con más de 10 años de antigüedad y que ya no reciben actualizaciones o parches de seguridad desde hace tiempo. Por ejemplo:

Galaxy S3.

Galaxy Note 2.

Galaxy Grand Prime.

LG Optimus L5.

LG Optimus L7.

LG G2.

Xperia Z.

Xperia Z1.

Xperia E3.

En cuanto a iPhone, los modelos con un sistema inferior al iOS 18 perderán la compatibilidad con Netflix, entre ellos:

iPhone X.

iPhone 8 y su versión plus.

iPhone 7 y su versión plus.

iPhone 6s y su versión plus.

iPhone SE de primera generación.

Debido a que los anteriores modelos dejarán de recibir el soporte necesario para reproducir los contenidos de la plataforma de streaming, lo recomendable es reutilizarlos, reacondicionarlos o reciclarlos.

¡Ojo! Actualmente, los dispositivos con Android 9, iOS 18 o versiones posteriores son los compatibles con la aplicación.

El gigante de streaming puede utilizarse a través de dispositivos como Roku TV. Foto: Unsplash

¿Qué otros dispositivos dejarán de ser compatibles con Netflix?

Además de los celulares, otros dispositivos que resultarán afectados son:

Apple TV (1ra, 2da y 3ra generación).

Samsung Smart TV serie EOS (producción 2012-2015).

Serie Bravia de Sony (KDL, XBR, W95 y X95).

Televisores Panasonic y LG fabricados antes de 2015.

En caso de que ya no puedas ver Netflix en tu Smart TV, existen dispositivos externos que se conectan al puerto HDMI para seguir disfrutando el catálogo de contenido. Entre los ejemplos más populares se encuentran: Roku Streaming Stick, Amazon Fire TV Stick, Apple TV de nueva generación, Steren TV Box y Xiaomi Tv Stick.

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