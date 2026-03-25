¿Alguna vez pensaste en utilizar tu celular como si fuera una PC? Antes, esa idea era inusual, pero actualmente ya existen determinadas herramientas que te brindan la posibilidad de utilizar tu móvil como si fuera una computadora.

Y una de esas herramientas es el modo escritorio de Android, que, si bien aún no llega por completo al alcance de todos los usuarios, ya ha comenzado a lanzarse en ciertos celulares actualizados y modelos de última gama.

Hoy en Tech Bit te proporcionamos todos los detalles sobre este modo escritorio.

No todos los celulares cuentan con el modo escritorio y no se tiene certeza de cuándo llegará a otros modelos. Foto: Imagen generada con IA

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¿Cómo funciona el modo escritorio de Android?

El modo escritorio de Android es una función que adapta la interfaz de los celulares para que luzcan como una PC. Su función es mejorar la experiencia del usuario durante su navegación en Internet y facilitar la ejecución simultánea de tareas.

Pero ¿cómo funciona? Al activar el modo escritorio, el teléfono muestra un panel completo en el que se pueden encontrar una barra de menús y un dock inferior que contiene las aplicaciones más importantes de tu celular.

Al vincular ambos dispositivos, tienes la posibilidad de mover, redimensionar y crear ventanas emergentes que te permitirán realizar actividades académicas, laborales y de entretenimiento.

Por si fuera poco, esta función te dará una navegación más sólida y dinámica al admitir la vinculación de un mouse y teclado inalámbricos. Así, se garantiza la sensación de que el celular es un auténtico ordenador.

Este modo escritorio de Android es similar al que diversos fabricantes como Huawei y Motorola han diseñado desde hace un par de años. Como, por ejemplo, el modelo DeX de Samsung, el cual otorga una experiencia fluida al transformar el móvil en una PC.

¿Qué dispositivos son compatibles con el modo escritorio de Android?

Los dispositivos que por ahora admiten este modo escritorio son aquellos que cuentan con las versiones actualizadas 15 y 16 de Android.

Aquí algunos modelos:

Google Pixel 8 y ejemplares posteriores.

Samsung Galaxy S/Note con S8 en adelante con el modelo DeX.

Motorola Edge/Moto G (modelos recientes) con el programa Ready For.

Marcas como Samsung han implementado el modo escritorio con funciones propias. Foto: Samsung

¿Cómo utilizar el modo escritorio de Android?

¿Tienes un celular compatible con el modo escritorio de Android? Ponlo a prueba con el siguiente paso a paso:

Conecta tu teléfono a tu ordenador mediante un cable USB-C o un adaptador compatible a HDMI.

Después, ambas pantallas se detectarán entre sí. En tu celular se mostrará una ventana emergente con varias opciones.

se mostrará una ventana emergente con varias opciones. Escoge la alternativa “Ordenador” para acceder al modo escritorio .

. Una vez concretada la conexión, puedes vincular tu mouse y teclado inalámbricos al celular para obtener una experiencia completa.

Finalmente, empieza a realizar tus actividades preferidas como ver videos, trabajar, escuchar música, leer documentos y demás. Recuerda que puedes hacer varias tareas a la vez.

Y por si te lo preguntabas: El modo escritorio de Android sí puede ser utilizado en una Mac, pero para eso se necesitan softwares especiales de código abierto (open source) como Scrcpy; lo cual no es recomendable, ya que pueden infectar tus dispositivos con malware.

Este modo escritorio permite que uses tu dispositivo al estilo de una PC, pero considera que no sustituye las funciones y mucho menos la importancia de un ordenador.

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