Samsung busca redefinir el mercado de tablets con la llegada de la Galaxy Tab S11 Ultra, un dispositivo que apuesta por la productividad, la inteligencia artificial y la creación de contenido como sus principales diferenciadores.

En un contexto donde las tablets intentan posicionarse como sustitutos de la laptop, la compañía surcoreana plantea un equipo que no solo sirva para consumir contenido, sino también para producirlo. De acuerdo con materiales de la marca, el objetivo es ofrecer “la experiencia de mayor calidad y rendimiento dentro de la categoría”, incluso frente a alternativas más económicas.

Galaxy Tab S11 Ultra apuesta por la productividad y la IA. Foto: AMAZON

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Una pantalla pensada para trabajar y crear

Uno de los elementos más destacados de la Galaxy Tab S11 Ultra es su pantalla de 14.6 pulgadas con marcos ultradelgados, considerada una de las más grandes disponibles en el mercado mexicano.

Este tamaño no es casual. La propuesta de Samsung gira en torno a ofrecer mayor espacio para tareas como:

Edición de video y fotografía

Ilustración digital

Multitarea con varias ventanas abiertas

Bajo el concepto “Tabs grandes para crear grandes historias”, la compañía busca posicionar este dispositivo como una herramienta para potenciar la creatividad y la productividad en un solo equipo.

Inteligencia artificial: el nuevo estándar

Otro de los pilares del dispositivo es la integración de Galaxy AI, con la que Samsung pretende llevar la inteligencia artificial a un nivel más práctico dentro del uso diario.

Entre las funciones destacadas se encuentran:

Optimización de tareas mediante procesamiento con NPU

Automatización de flujos de trabajo

Herramientas que mejoran la eficiencia en actividades profesionales

La apuesta es clara: la IA deja de ser un complemento para convertirse en el eje central de la experiencia del usuario, especialmente en entornos de trabajo híbridos y creación de contenido.

Productividad: S Pen y teclado como aliados

La Galaxy Tab S11 Ultra también refuerza su enfoque profesional con accesorios que buscan reemplazar a una computadora portátil.

Por un lado, incorpora un S Pen avanzado, orientado a ofrecer mayor precisión en tareas como dibujo, diseño o toma de notas. Por otro, introduce un teclado Pro, que permite convertir la tablet en una estación de trabajo más completa.

Esta combinación responde a una tendencia creciente: usuarios que buscan dispositivos versátiles capaces de adaptarse tanto al trabajo como al entretenimiento.

Galaxy Tab S11 forma parte del ecosistema Smart Things. Foto: AMAZON

Un ecosistema conectado

La tablet también forma parte del ecosistema de Samsung, con integración a través de SmartThings, lo que permite conectar y controlar distintos dispositivos desde un mismo entorno.

Esto se traduce en beneficios como:

Continuidad entre dispositivos

Sincronización de tareas

Control del hogar inteligente

Con ello, Samsung refuerza su estrategia de ofrecer no solo un dispositivo, sino una experiencia conectada.

¿A quién va dirigida?

Lejos de competir únicamente en precio, la Galaxy Tab S11 Ultra apunta a un segmento premium.

El perfil de usuario incluye:

Creadores de contenido

Profesionales que trabajan en movilidad

Usuarios que buscan sustituir su laptop

Esto la coloca en una categoría donde el rendimiento, la pantalla y las herramientas avanzadas son más relevantes que el costo.

La apuesta de Samsung en el mercado de tablets

El lanzamiento de la Galaxy Tab S11 Ultra refleja una tendencia clara en la industria tecnológica: las tablets evolucionan hacia dispositivos híbridos que combinan lo mejor de una computadora y un equipo móvil.

Samsung intenta diferenciarse de competidores que priorizan el precio, apostando por:

Mayor potencia de procesamiento

Experiencia multitarea

Integración de inteligencia artificial

Conclusión: una tablet que busca ir más allá

La Galaxy Tab S11 Ultra no solo representa una actualización de hardware, sino una estrategia para posicionar a las tablets como herramientas de productividad real.

Con una pantalla de gran formato, funciones impulsadas por inteligencia artificial y un ecosistema conectado, Samsung busca consolidar un dispositivo capaz de adaptarse a múltiples escenarios: desde el trabajo profesional hasta la creación de contenido.

En un mercado cada vez más competitivo, la clave estará en si esta propuesta logra convencer a los usuarios de que una tablet puede, finalmente, reemplazar a la laptop en el día a día.

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