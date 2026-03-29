YouTube es una de las plataformas de entretenimiento online más consumidas en el mundo; desde su creación, ha visto pasar a numerosas generaciones de creadores de contenido, pero hay un usuario que siempre será parte importante de su historia.

Y es que Jawed Karim es considerado como la primera persona en publicar un video en esta aplicación. ¿Quieres saber cuál es? En Techbit te contamos la historia.

YouTube fue vendido a Google en 2006. Foto: Pexels

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¿Cuál fue el primer video de YouTube?

YouTube fue creado el 14 de febrero de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim; el propósito de estos fundadores era hacer una plataforma mundial para que las personas pudieran compartir videos e interactuar a través de ellos.

Específicamente, el primer video se publicó en la cuenta de Jawed Karim y lleva por título “Me at the zoo”. El clip de 19 segundos fue subido un 23 de abril del mismo año, y hasta la fecha acumula 385,880,738 vistas.

En el clip se observa a Jawed en el zoológico de San Diego, California, hablando sobre elefantes: “Aquí estamos frente a los elefantes. Y lo bueno de estos tipos es que tienen unas trompas muy, muy, muy largas”.

Aquella época, YouTube no tenia funciones para poner likes y comentarios, pero con el paso del tiempo esto cambió y hoy cuenta con más de 10 millones de respuestas.

Otro dato curioso es que después de un año de su publicación, Google compró YouTube por 1.65 mil millones de dólares.

Si quieres ver el primer video, aquí te lo dejamos:

¿Cuál es la importancia actual de YouTube?

De acuerdo con el sitio de estadísticas Statista, YouTube tuvo 2.580 millones de usuarios activos al mes durante 2025, a pesar de competir con otras apps populares como TikTok.

Además de ser una de las principales fuentes de contenido del mundo, esta plataforma es una herramienta multiformato, muchos creadores generan ingresos y viven de ellos, las empresas y emprendedores la usan para mostrar sus productos, y permite interactuar con otras personas mediante comentarios, transmisiones en vivo y publicaciones.

Pero Juan Carlos Morales S., creador de contenido y miembro de Google Help, señala otro papel más importante de YouTube: "Es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo". Esto significa que los usuarios lo utilizan para aprender uno a uno, obteniendo contenidos de su interés y recursos indexados.

YouTube es el segundo motor de búsqueda más famoso a nivel mundial. Foto: Pexels

YouTube es mucho más que una plataforma para ver videos. Su impacto es tan grande que influye en la educación, la cultura y la economía digital a nivel mundial, siendo hoy una de las más importantes del ecosistema de Google.

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