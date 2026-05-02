Roku afina su plataforma rumbo a 2026 con un paquete de novedades que buscan simplificar el acceso al contenido y acompañar uno de los momentos de mayor consumo en México: el Mundial de futbol.

Entre los anuncios destacan la llegada de una zona exclusiva para seguir el torneo, el lanzamiento del servicio de suscripción Howdy y funciones como Backdrops, que transforma la televisión en una galería de arte o álbum personal.

La apuesta central está en la nueva Zona de Mundial, que concentrará partidos, horarios y opciones de visualización en un solo lugar.

“Podrán acceder al calendario de todos los juegos en una sola zona”, explicó Alejandro Sobrino, senior product manager para Roku en Latinoamérica.

La idea es reducir la fragmentación del streaming deportivo y facilitar que el usuario encuentre dónde ver cada encuentro, ya sea en plataformas de pago o en opciones gratuitas.

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Todo el Mundial en un solo lugar

La Zona de Mundial llegará a finales de mayo como una extensión de la Zona de Deportes lanzada previamente. Incluirá no solo los 104 partidos del torneo, sino también contenido adicional como documentales, series y películas relacionadas con el futbol.

Sobrino detalló que habrá curaduría editorial para destacar los encuentros más relevantes: “Nuestros expertos en deportes van a hacer una curaduría de los partidos de tal manera que tengan fácil acceso a los partidos en vivo”, señaló.

Además, los usuarios podrán seleccionar y seguir a sus equipos favoritos para recibir recomendaciones y avisos personalizados.

Luis Bahena, country manager de Roku en México, explicó que esta función responde a un problema concreto: “Nace como una necesidad de ayudar a que el contenido de deportes sea en un hub”.

Streaming más simple y personalizado

Otra de las apuestas es simplificar la experiencia del usuario. Roku integrará opciones para suscribirse a servicios desde un solo lugar, con un único inicio de sesión.

En paralelo, el contenido de la compañía sigue creciendo. The Roku Channel ya supera los 70 mil títulos gratuitos con anuncios limitados, apenas dos minutos por hora, y más de 100 canales en vivo. Además, ahora puede verse también desde navegadores web y dispositivos móviles.

A esto se suma Howdy, el nuevo servicio de suscripción bajo demanda que busca posicionarse como el más económico del mercado: “Cuesta solo 39 pesos y es una suscripción que tiene contenido diferenciado”, explicó Bahena.

Más de 4 mil piezas de arte, naturaleza y fotografías urbanas en la pantalla. Foto: Israel Rivera

De pantalla negra a galería de arte

Más allá del deporte, Roku también apuesta por funciones que mejoran el uso cotidiano del televisor. Backdrops, gratuita para todos los dispositivos, convierte la pantalla en una pieza decorativa cuando no está en uso.

“Más de 4 mil piezas de arte, naturaleza y fotografías urbanas que le dan otro carácter a nuestro dispositivo”, explicó Sobrino, destacando su utilidad tanto en el hogar como en negocios.

La plataforma incluye obras de artistas clásicos, colecciones de museos internacionales y la opción de subir fotos personales para crear álbumes propios.

Con más de 100 millones de cuentas activas a nivel global, Roku busca consolidarse en México como un hub de entretenimiento integral.

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