WhatsApp es un servicio de mensajería con reglas claras: todo el contenido que presente actividad sospechosa, puede ameritar una sanción como la suspensión de la cuenta.

Pero, ¿qué tipo de conductas encienden las alarmas de la aplicación de Meta? Hoy en Techbit te contamos los detalles.

¿Cuáles son los mensajes prohibidos en WhatsApp?

Si WhatsApp considera que no respetas las condiciones del servicio puede bloquear tu cuenta, ya que uno de sus principales objetivos es ofrecer una plataforma segura y privada, libre de cualquier discurso de odio, discriminación y violencia digital.

Por lo anterior, te presentamos los mensajes y el contenido prohibido:

Spam, estafas y fraudes.

Mensajes que incluyan palabras amenazantes, ofensivas, violentas o que inciten al odio.

Mensajes que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios.

Mensajes discriminatorios.

Cualquier mensaje relacionado con contenido para adultos mayores y actividades ilícitas, ya sean textos, fotos, videos o enlaces.

Difusión de fake news.

De igual manera, puede suspender temporalmente una cuenta si se utiliza una versión falsa o si el usuario la está usando para recopilando información, puesto que se considera como extracción de datos.

En caso de suspensión de cuenta, se mostrará la siguiente advertencia al abrir la aplicación: "Esta cuenta no puede usar WhatsApp".

Además, no será posible acceder al historial de chats ni a las copias de seguridad hasta que se desbloquee el número de teléfono.

WhatsApp no admite la difusión de fake news. Foto: Unsplash

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¿Cómo solicitar la revisión de una cuenta suspendida en WhatsApp?

Si te sucede y consideras que tu cuenta fue suspendida por error, puedes solicitar una revisión. WhatsApp analizará tu caso y se pondrán en contacto contigo al finalizarla.

Vale la pena destacar que sólo se puede revisar un número de teléfono por apelación; así que si no te aparece la opción “Solicitar revisión”, lamentamos decirte que la sanción es definitiva.

Asimismo, el Centro de Ayuda de esta app indica que tratar de buscar una solución a través de una cuenta secundaria, ya sea de tu negocio o de otra persona, no influye en su decisión.

En cambio, cuando el equipo de soporte termine de revisar tu caso, te notificarán el resultado y podrás verlo desde la aplicación.

Finalmente, te recomendamos revisar las “Condiciones del servicio de WhatsApp” disponibles en https://www.whatsapp.com/legal/terms-of-service/#terms-of-service-acceptable-use-of-our-services para saber cómo usar correctamente su servicio.

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