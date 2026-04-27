Las plataformas de streaming ya no perdonan que compartas tu cuenta con personas fuera del hogar. Ahora, el nuevo modelo añade un cargo extra a las personas que usan tu cuenta fuera de tu casa. Y, recientemente, HBO Max se unió a este esquema.

De acuerdo con información de la plataforma, ahora existe la opción de agrega un "Miembro adicional", para que usuarios que no residan en el mismo domicilio paguen un cargo extra por usar una cuenta.

Estas personas tendrán que pagar 79 pesos al mes y cumplir con los criterios que exige la plataforma de streaming para disfrutar del contenido, tales como:

La persona adicional debe ser mayor de 18 años.

Se necesita un plan de suscripción base.

El miembro adicional debe tener su propia cuenta, contraseña y perfil.

El miembro adicional solo podrá tener un perfil y reproducir contenido en un solo dispositivo a la vez.

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¿Cuáles son los beneficios de agregar un miembro adicional a HBO Max?

Los beneficios son iguales a los del plan base, con la isma calidad de video y descargas.

La cuenta es independiente.

Tienes la posibilidad de ver contenido en un dispositivo a la vez.

¿Cómo agregar un miembro extra a HBO Max?

Para agregar un miembro extra, debes ingresar a HBOMax.com/account e iniciar sesión si se requiere. Después deberás ingresar a "Gestionar los miembros adicionales" desde "Configuración".

El titular del plan de suscripción deberá conocer el correo electrónico del miembro extra al que desea agregar pues deberá agregar el nombre y correo para enviar una invitación. Además, elige el nuevo perfil para transferir al miembro adicional.

¿Cuánto costará agregar un miembro adicional en HBO Max? Imagen: Unsplash

Da clic en "Enviar invitación". Este llegará a su bandeja de entrada y el miembro extra deberá aceptar la invitación antes de que caduque, es decir, antes de que se cumplan 7 días.

En caso de que la invitación caduque, la plataforma enviará un correo electrónico al titular para que este pueda reenviar otra invitación o bien, puede optar por invitar a otra persona.

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