El próximo 30 de junio será el último día para que los usuarios de líneas telefónicas vinculen su celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP). Después de esta fecha, las líneas que no hayan sido vinculadas perderán acceso a algunas funciones como:

Restricción en el envío y recepción de mensajes.

No podrás hacer llamadas normales. Solo se permitirán llamadas de emergencia.

El servicio de datos móviles quedará desactivado.

En este contexto, algunos usuarios se han preguntado si WhatsApp continuará funcionando en caso de que la línea sea suspendida si no se vincula al CURP. En Tech Bit te contamos qué podría pasar con la app de mensajería.

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¿Qué pasará con WhatsApp si no vinculo mi línea al CURP?

Como ya sabemos, WhatsApp funciona a partir del registro de un número telefónico, el cual actúa como identificador único de la cuenta.

Si no vinculas tu línea telefónica a tu CURP, las operadoras suspenderán tu línea telefónica y datos móviles. Por su parte WhatsApp seguirá funcionando únicamente si estás conectado a un red wifi ya que perderás acceso a datos móviles.

Es decir, si vas por la calle, deberás conectarte a un red inalámbrica para seguir enviando mensajes o haciendo llamadas.

¿Podrás usar WhatsApp si no registras tu celular con el CURP? Imagen: Unsplash

Sin embargo, algo que debes considerar es que podrías perder tu cuenta de WhatsApp al cambiar de celular ya que al reinstalar la app, podrías perder la capacidad de recibir el código de verificación para iniciar sesión en WhatsApp. Esto conlleva a que no puedas abrir tu cuenta de nuevo y quede bloqueada.

Recuerda que, de acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, es importante que el usuario verifique su número asociado al abrirlo en otro equipo con fines de seguridad, por lo que si no puedes verificarlo perderás el acceso a tu cuenta.

¿Cuándo será el último día para registrar tu línea telefónica?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que el plazo límite para vincular cada número a una persona se mantiene al 30 de junio de 2026, sin posibilidad de que exista una prórroga.

Esto quiere decir que los usuarios que no hagan la vinculación antes de esta fecha, perderán su servicio y dejarán de tener la posibilidad de recibir y hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto y usar datos móviles.

Debes saber que tu número no se borra ni se pierde, solo queda suspendido hasta que completes el registro. Una vez que vinculas tu línea correctamente con tu CURP, el servicio se restablece.

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