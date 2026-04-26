Viajar en avión supone cumplir con ciertas reglas para asegurar un traslado seguro, y la tecnología no queda exenta de ciertas normas. Y es que, aunque parecen inofensivas, las baterías inalámbricas son uno de esos artículos con los que se debe tener precaución.

Por lo anterior, en Techbit te explicamos si puedes llevarlas en la cabina o es mejor transportarlas en tu equipaje documentado.

Una batería inalámbrica podría desencadenar problemas y atrasos en los vuelos. Foto: Freepik

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¿Puedes viajar en avión con una batería inalámbrica?

Cada 2 años, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) actualiza ciertas reglas de seguridad. Hoy en día, establece ciertos lineamientos que regulan la portación de objetos tecnológicos como las baterías inalámbricas y portátiles.

Dichas normas se encuentran en el Reglamento sobre Mercancías Peligrosas (DGR) de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Y, respecto a este tipo de dispositivos también conocidos como power banks, se indica que todo pasajero puede viajar con ellas, pero para prevenir accidentes deben guardarse en el equipaje de mano y no en el facturado.

Esto se debe a que la OACI –organismo perteneciente a las Naciones Unidas– considera que hay dispositivos electrónicos que deben ser prohibidos o restringidos durante los vuelos, ello porque pueden sufrir posibles alteraciones como cortocircuitos u ocasionar incendios, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros.

¿Cuántas baterías inalámbricas puedes llevar en tu equipaje?

Si vas a viajar en avión, es posible llevar contigo tu pila inalámbrica o portátil, sólo toma en cuenta que el DGR indica que únicamente puedes portar 2 y evitar utilizarlas durante el traslado.

Además, sólo se pueden transportar las pilas cuya potencia máxima sea menor a 160 Wh; si excede los 100 y 160 Wh deberás obtener una aprobación emitida por la aerolínea para que puedas viajar con ella.

Para que corrobores los vatios de tu pila inalámbrica o portátil, fíjate en su etiqueta. Foto: Freepik

¿Qué otros dispositivos electrónicos puedes llevar en el avión?

Los dispositivos tecnológicos son importantes en nuestra vida diaria. En el reglamento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de otras aerolíneas nacionales, como Aeroméxico, permiten que los pasajeros viajen con aparatos como:

AirTag

Cámaras

Celulares

iPad

iPod

Laptops

Tabletas

Reproductores MP3

Relojes

Drones

Juguetes

Dato clave: un pasajero solamente puede transportar un máximo de 15 dispositivos electrónicos portátiles (PED), debidamente apagados y guardados, así como 20 baterías de repuesto.

Al viajar en avión, procura no utilizar tu pila inalámbrica o portátil, así puedes prevenir sanciones y hasta posibles accidentes.

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