La firma electrónica ya no es solo un trámite digital. Hoy día, se ha convertido en el punto de entrada a una nueva forma de gestionar acuerdos dentro de las empresas.

Así lo explica en entrevista Fernando Zambrana, vicepresidente de Negocios para Docusign en México, quien detalla cómo la compañía está apostando por integrar inteligencia artificial (IA) en todo el ciclo de vida de los contratos.

“Los acuerdos no nada más son la formalización. Cuando hablamos de acuerdos, hablamos de la creación, la negociación y la gestión”, señala.

Bajo esa lógica, la empresa lanzó su plataforma Intelligent Agreement Management (IAM), que busca eliminar la fricción en estos procesos y aprovechar el valor de la información contenida en los documentos.

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Más allá de la firma electrónica

Durante años, la firma electrónica fue el principal diferenciador de Docusign: “Fue el pionero en la revolución de esta tecnología y tiene más de 20 años de experiencia, una tecnología superprobada, muy segura y adoptada en millones de clientes”, afirma Zambrana.

Sin embargo, el reto estaba en lo que ocurre antes y después de firmar. Crear contratos, negociarlos y darles seguimiento seguía siendo un proceso fragmentado.

Ahí es donde entra la IA. La plataforma ahora permite gestionar acuerdos de principio a fin y extraer información clave para tomar decisiones. “Puedes programar ese tipo de cosas y dar paso a acciones automatizadas”, explica.

La firma electrónica evoluciona hacia plataformas con IA. Foto: Docusign

IA entrenada con contratos reales

Uno de los elementos clave es su motor de IA, llamado Iris. A diferencia de modelos generales, su IA está entrenada con datos específicos de acuerdos.

“Hay más de 200 millones de clientes que optaron por permitir que se usen datos del contrato para entrenar los modelos”, detalla Zambrana.

Esto permite identificar tipos de contratos, extraer datos relevantes y hasta consultar información en lenguaje natural: “Como si le estuvieras pidiendo a un asistente en un segundo te los jala y te los despliega”, describe.

Y sobre la confiabilidad, Zambrana aclara que los datos sensibles no se utilizan para el entrenamiento.

Automatización, ahorro y menos riesgo

El impacto va más allá de la eficiencia operativa. Según el directivo, estas herramientas inciden directamente en tres frentes: riesgo, costos y agilidad.

“Hay mucho desperdicio hoy en las empresas porque tienen a la gente haciendo cosas muy manuales”, indica. Y esto puedo puede provocar pérdidas millonarias por procesos ineficientes.

Además, la experiencia del usuario mejora: “Vemos mucha fricción, hay muchos papeles y eso crea una experiencia muy pobre”, dice Zambrana. Con procesos digitales integrados, los servicios se vuelven más rápidos y confiables.

Nuevos productos y expansión en la región

Entre las novedades recientes, Zambrana destaca herramientas como Agreement Desk y Assisted Reviews, que permiten analizar contratos automáticamente y detectar riesgos.

“Te va a decir todas las desviaciones que tiene tu contrato, te puede dar sugerencias, te puede explicar cuáles son los riesgos y reducir la negociación de un contrato en un 75%”, afirma.

Según Zambrana, Latinoamérica es la segunda región de mayor adopción de estas herramientas, de ahí que la empresa planea expandir su presencia en México: “Estamos creciendo la plantilla de empleados en 17% y en menos de tres semanas vamos a inaugurar oficinas nuevas”, adelanta.

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