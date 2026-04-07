WhatsApp no sólo permite enviar mensajes, sino que ofrece la opción de comunicarse a través de llamadas o videollamadas sin salir de la interfaz.

Pero para mejorar la experiencia de los usuarios de Android, en el programa Beta se está probando una nueva función que busca reducir los ruidos incidentales y mejorar la calidad tanto del audio como del video.

En Techbit te contamos cómo funciona y cuándo podría llegar.

Las llamadas y videollamadas de WhatsApp podrían mejorar su calidad. Foto: Unsplash

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¿Cuál será la función de WhatsApp para reducir el ruido en llamadas?

De acuerdo con el sitio especializado WABetaInfo, en la versión beta de WhatsApp para Android se ha comenzado a probar una función de cancelación de ruido, que permite que las conversaciones de voz y video sean más claras en entornos ruidosos.

Pero, ¿cómo funciona? Dicha herramienta filtra los ruidos de fondo sin afectar la voz del usuario, generando un audio mayormente claro; esto resulta especialmente útil cuando los usuarios se encuentran en sitios públicos y ciudades concurridas.

Según la información de WABetaInfo, la función comenzó a probarse tras el lanzamiento de la versión Android 2.26.14.1. Por lo que es importante mencionar que no se encuentra disponible para todos los usuarios del sistema operativo, sino que llegará de manera gradual.

La función de cancelación de ruido estará en el menú de la llamada. Foto: WABetaInfo

¿Dónde estará la función de WhatsApp para cancelar el ruido?

La cancelación de ruido en las llamadas de voz y video es una de las funciones más esperadas por los usuarios de WhatsApp, ya que al comunicarse podrán centrar su atención completa en la conversación.

Otro dato revelado por WABetaInfo es que esta función se encontrará en el mismo menú de las llamadas, haciéndolo fácil de identificar. Además, desde ya se recomienda que ambos participantes de la conversación la activen para que sea una mejora pareja.

Los pasos con los que se podrá activar son:

Abrir WhatsApp.

Realizar una llamada.

En el menú de la llamada, tocar la opción “Más”.

Activar o desactivar la función “Cancelación de ruido” o “Noise cancellation”.

Existe la posibilidad de que la función se activa de manera predeterminada, ello con el objetivo de que los usuarios inicien la llamada con una disminución e ruido óptima.

¿Te gustaría probarla una vez que llegue al resto de usuarios de WhatsApp?

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