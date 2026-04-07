Si quieres que los seguidores de tu página de Facebook tengan la oportunidad de contactarse contigo a través de WhatsApp, en Tech Bit te mostramos los pasos que debes seguir para lograrlo.

El método es bastante sencillo, solo debes tener en cuenta que esto se realiza desde la aplicación de WhatsApp Business o desde la configuración de tu página de Facebook.

Cuando realizas la vinculación, se activa un botón para que las personas puedan escribirte por WhatsApp directamente desde Facebook e inicien conversaciones de forma fácil y rápida.

¿Cómo vincular tu página de Facebook con WhatsApp? Imagen: Unsplash

Leer también: Cómo hacer tu declaración anual online este abril

Paso a paso: cómo vincular tu página de Facebook con WhatsApp

El proceso que debes seguir para integrar WhatsApp Business con Facebook es el siguiente:

1. Inicia desde la plataforma

Accede a la configuración de tu cuenta y selecciona la opción para conectar WhatsApp Business. Esto abrirá una ventana de Meta donde deberás iniciar sesión con tu cuenta de Facebook.

2. Selecciona tu cuenta empresarial

Elige el portafolio comercial de Facebook que usarás. Si no tienes uno, puedes crearlo en ese momento.

3. Vincula tu número de WhatsApp

Ingresa tu número y escanea el código QR desde la app de WhatsApp Business en tu celular, en la sección de “Dispositivos vinculados”.

4. Sincroniza tus conversaciones

Autoriza compartir tus chats para importar contactos e historial, lo que permite mantener la continuidad en la atención al cliente.

5. Otorga permisos

Acepta los accesos necesarios para que la plataforma pueda enviar mensajes, gestionar conversaciones y usar herramientas automatizadas.

6. Comienza a usar la integración

Una vez completado el proceso, podrás administrar todos tus mensajes desde un solo panel, asignar chats y medir resultados en tiempo real.

Debes considerar que al activar la integración, algunas sesiones de WhatsApp Web pueden cerrarse automáticamente. Por otro lado, es recomendable usar una cuenta de Facebook verificada para mayor seguridad.

Esta conexión permite trabajar con varios usuarios en una misma línea, ideal para equipos de ventas o atención.

Leer también: Cómo participar en la convocatoria de Verano Puma para estudiar en China

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters