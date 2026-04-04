Si eres contribuyente en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y persona física, entonces vete preparando para realizar tu declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Aunque hay personas cuyas empresas les realizan este procedimiento, otras más deben meterse al portal del SAT para realizarlo antes de la fecha límite, recordando que es el 31 de abril de 2026.

¿Quieres aprender a realizarla por tu propia cuenta? En Techbit te compartimos una guía detallada para que la hagas sin complicaciones.

Si no tienes un contador, revisa estos aspectos generales para hacer tu declaración anual.Foto: Unsplash

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¿Quiénes deben hacer la declaración anual de 2025?

La declaración anual es un trámite fiscal en el que las personas o empresas reportan al gobierno todos sus ingresos, gastos, impuestos pagados y deducciones correspondientes al año anterior.

De acuerdo con el sitio del SAT, las personas físicas que deben presentarla son antes de la fecha límite son:

Personas físicas que obtuvieron ingresos por sueldos y salarios, ya sea de un solo empleador y que dejaron de recibirlos antes del 31 de diciembre; aquellas que obtuvieron ingresos distintos de salarios; las que trabajaron para dos o más empleadores al mismo tiempo; para los contribuyentes cuyos salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener; para quienes obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación; o si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400 mil pesos.

Las personas que obtuvieron ingresos por cuenta propia y generan comprobantes de honorarios.

Personas con actividades empresariales, tales como plataformas tecnológicas, región fronteriza o régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

Las personas que cobran rentas por algún bien inmueble (departamento, casa o local comercial).

Personas con intereses o dividendos.

O las que vendieron algún bien.

No olvides revisar bien todos los campos del sitio antes de enviar tu declaración anual. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los requisitos para hacer la declaración anual de 2025?

Únicamente se debe tener a la mano el RFC, la e.firma (vigente), contraseña y datos bancarios (nombre del banco y CLABE vigente) para pagar recibir el saldo a favor si lo hay.

Recuerda que si tu contraseña ya caducó, puedes renovarla a través de la app SAT ID. No necesitas una cita, a menos que vayas a sacar tu e.firma por primera vez.

¿Cómo hacer la declaración anual 2025 online?

Con tus credenciales en mano, el procedimiento para hacer la declaración anual es el siguiente:

Ingresa al portal del SAT en https://www.sat.gob.mx/.

en https://www.sat.gob.mx/. Ve a “Declaraciones anuales” y luego a “Presenta tu Declaración Anual de personas físicas”.

Escribe tu RFC y contraseña.

Selecciona el botón “Ejercicio fiscal 2025”.

Después, revisa que tus ingresos, deducciones y retenciones personales sean correctas y oprime el botón “Siguiente”.

Si lo necesitas, adjunta tus deducciones personales como gastos médicos, hospitalarios, hipotecarios, etcétera.

Verifica si tienes saldo a favor y solicita su devolución; o si tienes saldo en contra, revisa cómo pagar.

Finalmente, firma la declaración (solo en caso de que sea necesario) y envíala. No olvides descargarla.

Recuerda que si tienes saldo a favor puedes cobrarlo o retenerlo para pagar futuros impuestos. Pero si tienes saldo en contra, deberás liquidarlo en un plazo no mayor a 6 meses para evitar recargos.

Si tienes dudas de cómo realizar tu declaración anual, recurre a los canales de atención del SAT. Foto: Unsplash

¿Qué pasa si no haces la declaración anual?

Si no realizas en tiempo y forma la declaración anual podrías hacerte acreedor a sanciones económicas, además de que tu historial se verá afectado ante otros organismos financieros.

Finalmente, para dudas y mayor orientación, te recomendamos contactar los canales de atención del SAT:

MarcaSAT al 55 627 22 728 opción 0, subopción 1; el horario es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00.

OrientaSAT, disponible en el minisitio de la declaración anual.

Chat uno a uno, ubicado en la parte inferior del portal del SAT o en el sitio chat.sat.gob.mx.

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