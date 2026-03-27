Provenientes del puerto de Veracruz, dos contenedores reciclados resguardan portátiles y equipos de escritorio de Dell Technologies, los cuales son alimentados por un sistema de seis paneles solares. La instalación ubicada en Jardines de Nuevo México, en Zapopan, Jalisco, contó con la intervención de los habitantes de la localidad.

Con este espacio, la empresa que ofrece un portafolio de computadoras y servidores alcanza un total de cuatro Solar Community Hubs o Centros Comunitarios Solares en México. Los otros tres están ubicados en Monterrey, Estado de México (Ecatepec) y Veracruz, unidos bajo el precepto de impulsar la inclusión digital y la capacitación en diferentes temas, lo que incluye la inteligencia artificial (IA).

La nueva instalación en Zapopan también cuenta con el respaldo del Tec de Monterrey (responsable de la administración y formación en el lugar), Computer Aid, Fundación Equinix y el gobierno local.

Abren centros de inclusión digital con sistema de paneles solares. Imagen: Luis Miguel Paredes

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“Nuestro cuarto laboratorio solar en México, dentro de una red de más de 60 a nivel internacional, cuenta con la última generación de equipos Dell. Estos dispositivos tienen la mejor tecnología para soportar cargas de IA y todas las nuevas dinámicas de lo que estamos viendo en aplicaciones”, expresa Juan Francisco Aguilar, director general de la compañía en el país.

Aguilar añade que una de las ventajas de que los Centros Comunitarios Solares estén “conectados” entre sí es que comparten las mejores prácticas para impulsar la educación y reducir la brecha digital.

“En estos espacios no solo damos cursos o instalamos equipo de cómputo, sino que ayudamos en conjunto con el Tec de Monterrey a la formación”, reitera.

Buscan un impacto tecnológico y social

“Desde el 2013, está el compromiso de que los laboratorios solares continúen en operaciones y tengan un impacto social.

Vamos más allá de la acción de donar tecnología”, acota Alejandro Espinosa, líder de Implementación en Computer Aid, una organización internacional sin fines de lucro durante la presentación del centro.

Recuerda que el primer espacio de este tipo se instaló en Nigeria en aquel año. Desde entonces se utilizan contenedores como base, ya que su acondicionamiento es más sencillo y son seguros.

Abren centros de inclusión digital con sistema de paneles solares. Imagen: Luis Miguel Paredes

Con el nuevo centro en Zapopan, Dell Technologies espera tener un impacto en más de 15 mil habitantes.

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