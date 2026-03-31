En el día a día, WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable para comunicarnos, pero también en uno de los principales culpables de que el almacenamiento del celular se llene rápidamente.

Fotos duplicadas, videos innecesarios, audios olvidados y documentos que nunca abrimos terminan acumulándose como “archivos basura” dentro de la aplicación sin darnos cuenta,

La buena noticia es que hay formas sencillas de evitarlo sin dejar de usar la app con normalidad y en Tech Bit te mostraremos cómo lograrlo.

Cómo evitar que se guarden archivos basura en WhatsApp. Imagen: Unsplash

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Desactiva la descarga automática

Uno de los errores más comunes es permitir que todo se descargue sin control. Para evitarlo deberás seguir estos pasos:

Ve a Configuración

Después a Almacenamiento y datos

En “Descarga automática”, desactiva fotos, videos y documentos

Así decides qué archivos realmente quieres guardar en tu dispositivo y evitas que memes o cadenas ocupen espacio innecesario.

Por otro lado, también puedes evitar que las fotos se guarden en tu galería. Para ello, deberás seguir estos pasos:

Entra a Configuración

Posteriormente ingresa a Chats

Desactiva la opción “Guardar en fotos” (iPhone) o “Visibilidad de archivos multimedia” (Android)

Con esto, los archivos seguirán en el chat, pero no saturarán tu galería.

Vale la pena que WhatsApp también cuenta con una función poco aprovechada que identifica archivos pesados y repetidos. Para ello debes:

Ingresar a Configuración

Después Almacenamiento y datos

Finalmente Administrar almacenamiento

Ahí podrás borrar videos grandes o contenido reenviado muchas veces en cuestión de segundos.

Una opción más es seguir estas recomendaciones:

Vaciar chats sin borrar el historial importante

Eliminar solo fotos, videos o GIFs dentro de una conversación

Silenciar grupos activos

Desactivar la descarga automática solo para esos chats

Salirte de los grupos que ya no aportan valor

Cómo evitar que se guarden archivos basura en WhatsApp. Imagen: Unsplash

Controlar qué se descarga y qué se guarda no solo mejora el rendimiento del dispositivo, también evita el que tu celular se sature y deje de funcionarte en el peor momento.

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