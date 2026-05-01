En este momento, los fraudes han evolucionado al mismo ritmo que la tecnología por lo que los usuarios ya no solo dependen de su intuición para detectar estafas.

Herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT comienzan a posicionarse como un filtro adicional para analizar mensajes sospechosos. Te puede ayudar a identificar patrones comunes de fraude en cuestión de segundos antes de dar clic o compartir información personal.

En Tech Bit te contamos cómo usar ChatGPT para identificar mensajes de estafa.

¿Cómo identificar un mensaje de estafa con ayuda de ChatGPT? Imagen: Magnific

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Paso a paso: cómo usar ChatGPT para detectar mensajes de estafa

Lo primero que debes hacer es copiar y pegar el mensaje sospechoso directamente a ChatGPT. Puede tratarse de un SMS, un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp. Entre más completo sea el texto (incluyendo enlaces o números), mejor será el análisis.

Posteriormente, deberás utilizar un prompt para que ChatGPT haga un análisis preciso del mensaje e identifique si se trata de una estafa. Por ejemplo: “¿Este mensaje es una estafa? Analiza las señales de fraude”.

Esto permitirá que la IA identifique elementos como urgencia, manipulación emocional o inconsistencias.

Una vez que hayas colocado el mensaje, ChatGPT te dará la respuesta sobre si es o no un mensaje de estafa. Para entender mejor el riesgo, puedes pedir que detalle por qué el mensaje podría ser fraudulento.

ChatGPT puede desglosar aspectos como:

Lenguaje alarmista

Solicitudes de datos personales

Enlaces sospechosos

Errores en redacción o formato

Este paso es clave para aprender a detectar fraudes por cuenta propia.

Además del análisis, puedes preguntar qué hacer en ese caso específico. Por ejemplo: “¿Debería responder, bloquear o reportar este mensaje?”

La herramienta puede orientarte sobre buenas prácticas para proteger tu información.

Usa la herramienta como filtro, no como única defensa

Aunque ChatGPT puede ser útil, no sustituye otras medidas de seguridad. Evitar hacer clic en enlaces desconocidos, verificar directamente con las instituciones y no compartir datos sensibles siguen siendo acciones fundamentales.

En un entorno donde los fraudes son cada vez más sofisticados, aprender a usar herramientas como ChatGPT puede marcar la diferencia entre reaccionar a tiempo o convertirse en víctima de un engaño digital.

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