Las apps que tienes instaladas en tu celular necesitan ciertos permisos y datos para ofrecerte una buena experiencia, por ejemplo, tu nombre, correo electrónico y número telefónico.

Sin embargo, no todas las aplicaciones deben acceder a ellos e incluso, cuando son poco confiables, pueden recopilar esa información y hacer mal uso de ella. Por eso, en Techbit te decimos cómo protegerte.

Hay apps que necesitan datos mínimos para funcionar adecuadamente. Foto: Pixabay

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¿Por qué las apps recopilan tus datos?

En 2024, la empresa de ciberseguridad Kaspersky alertó que cerca de 49 mil millones de usuarios fueron vulnerados por aplicaciones y sitios web que recopilaron datos privados.

Si bien hay apps (como las de videojuegos, redes sociales, asistentes virtuales y modelos de Inteligencia Artificial) que recaban datos para conocer tus gustos e intereses, ofrecerte recomendaciones o enviarte publicidad, siempre debes revisar a cuáles les das acceso.

Y es que, según explican los expertos, hay aplicaciones que solicitan permisos innecesarios, por ejemplo, a la agenda de contactos, a la ubicación GPS, la cámara o el micrófono. Y para funcionar, no precisamente dependen de ellos.

No obstante, cuando una app solicita demasiados permisos sin un propósito claro, es posible que los recopile para darles un mal uso y, lamentablemente, la mayoría de veces no te das cuenta.

Salvo que sean aplicaciones de bancos, gobierno o salud, los datos que no debes compartir son:

Contraseñas bancarias

Documentos de identificación

Contraseñas de redes sociales o correos

Acceso total a llamadas y mensajes SMS

Datos biométricos

Historial de navegación

Ubicación exacta

Para evitar que ciertas apps recopilen tus datos, mantén actualizado tu dispositivo. Foto: Unsplash

¿Cómo evitar que las apps recopilen tus datos?

Tal como lo indica Kaspersky, existen medidas que puedes adoptar y así prevenir que las apps recopilen tu información, por ejemplo:

Al momento de instalar apps, lee los permisos y aprueba sólo los necesarios.

Si la app no expone sus términos y condiciones de manera clara, elimínala.

Lee reseñas de otros usuarios para verificar la autenticidad de la aplicación.

Desinstala las apps que ya no utilices para que no sigan recopilando tus datos.

Revisa periódicamente los permisos que le das a las apps y borra los innecesarios.

Utiliza herramientas de privacidad como redes VPN para navegar en aplicaciones y sitios web.

Descarga las apps de las tiendas oficiales y no de sitios web, enlaces o archivos APK, pues pueden estar infectadas.

Es normal que las apps recopilen cierta información de ti, pero presta atención si te solicitan datos que no tienen nada que ver con su funcionamiento. Así podrás protegerte del spam, vigilancia constante y, en peores casos, del robo de identidad.

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