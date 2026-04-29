LOS ÁNGELES.- Motorola lanzó su nueva familia de dispositivos móviles con una estrategia que evoluciona de un fabricante de tecnología a una marca de estilo de vida. En una casa de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, la compañía de Lenovo dejó claro que bajo el modelo de "Collections ", la empresa presenta sus dispositivos como colecciones curadas y lanzamientos exclusivos emulando las fórmulas de una casa de alta costura.

En entrevista, Ruben Castano, vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencia al cliente de Motorola Mobility, explicó que la estrategia de la compañía les está redituando en un agresivo crecimiento de mercado, donde los equipos del segmento premium ya representan hasta el 30% de su facturación en Latinoamérica, y más del 40% a nivel global.

Y de acuerdo con información de Motorola, América Latina representa el 50% de su participación de mercado global, siendo México y Brasil los principales países en ventas.

En este sentido la familia plegable, que de acuerdo con analistas, Motorola tiene alrededor del 50%, la Serie Razr ha confirmado que el formato plegable ya no es una simple novedad, sino una elección funcional para millones de usuarios. Para atender a distintos perfiles, presentaron la nueva familia.

Motorola lanza nueva línea de celulares con IA y diseño premium. Imagen: Motorola

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Uno de los modelos más importantes para los asistentes fue Motorola razr fold, un sorprendente smartphone tipo libro que amplía el horizonte de la marca. Cuenta con una pantalla externa de 6.6 pulgadas y una interna de 8.1 pulgadas en resolución 2K, enfocada en la productividad y la multitarea, respaldada por un sistema de cámaras certificado con el DxOMark Gold.

Mientras que el razr 70 ultra es el dispositivo más potente de la serie, impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite. Tiene una pantalla externa de 4,0 pulgadas de 165 Hz y estrena el innovador sensor de cámara LOFIC de 50 MP, capaz de capturar seis veces más rango dinámico en condiciones de iluminación complejas.

Para usuarios del día a día y con el fin de seguir ofreciendo tecnología avanzada para todos, se anunciaron las nuevas versiones de la popular serie G: el moto g max y el moto g47. El moto g max integra una cámara principal de 200 MP, resistencia extrema al agua y caídas de grado militar (MIL-STD-810H), y pantallas de 5000 nits de brillo.

El capricho de la moda: la apuesta premium

Ruben Castano señaló que en el mercado actual "todos los celulares se parecen", por esta razón Motorola determinó que los colores, materiales y acabados deben integrarse desde el inicio del diseño. Esta estrategia, denominada Lifestyle Tech, es potenciada por una asociación exclusiva con la autoridad global del color, Pantone, lo que permite a la compañía anticipar las tendencias de diseño y moda.

En el tope de gama se encuentra el motorola edge 70 pro que es la máxima expresión del concepto "Collections by Motorola", este modelo destaca por ser el teléfono más delgado y ligero de su categoría (7.19 mm), aunque en en su interior tienen una batería de silicio-carbono de 6500 mAh que ofrece hasta dos días de duración.

Su diseño es altamente sensorial, presentando opciones únicas en colores Pantone: acabados inspirados en seda (color Zinfandel), madera natural certificada (Chicory Coffee), lana estructurada (Titan) y un exclusivo acetato fluido derivado de plantas (Lily White). Además, es el único de su clase con un sistema de cuatro cámaras de 50 MP, que incluye un teleobjetivo periscópico y capacidades de grabación en 4K Dolby Vision.

Además, en el sentido de que la unión hace la fuerza, Motorola ha sumado aliados estratégicos como FIFA Collection (con los logos del mundial y la marca chapados en oro), Swarovski (diseño y cristales), Bose (tecnología líder en audio) y Polar (algoritmos de bienestar para smartwatches), creando un ecosistema que apela a las emociones del usuario.

Motorola lanza nueva línea de celulares con IA y diseño premium. Imagen: Motorola

En este sentido, para los consumidores que van de la mano con la moda y la joyería, Motorola reveló la Brilliant Collection, integrada por el motorola signature y los audífonos moto buds 2 plus. Ambos dispositivos lucen el color PANTONE Violet Indigo y están adornados con cristales amatista de Swarovski colocados a mano.

Todo esto está envuelto en un fuerte compromiso ambiental de cara a los objetivos del 2030, incorporando metales y plásticos reciclados, madera sostenible y embalajes 100% libres de plásticos.

Vale la pena señalar que también, la marca a nivel mundial ha sido nombrada socia oficial de teléfonos inteligentes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tiene presencia en la Fórmula 1.

La IA para hacer mejores fotos

Como una participación especial, Motorola tuvo a Tommy Meaney, senior Product Manager de Google Photos para mostrar de primera mano las revolucionarias funciones de inteligencia artificial (Moto AI) trabajadas en conjunto con Google.

Destacó la función Google Photos Wardrobe, una primicia en la industria móvil que permite digitalizar la ropa del usuario desde sus fotos, armar un clóset virtual, y probarse conjuntos usando avatares 3D generados por IA.

La experiencia fotográfica suma herramientas como Rotate to zoom, que hace zoom en el video al girar la muñeca sin tocar la pantalla, y Frame Match, una foto que sirve como base para que un tercero tome exactamente el encuadre fotográfico que el usuario desea.

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