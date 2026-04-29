WhatsApp dejará de ser compatible con algunos celulares a partir de mayo. La razón es que app de mensajería instantánea recibe constantes actualizaciones y los dispositivos móviles necesitan de ciertos requisitos técnicos para que funcionen de manera correcta.

Y aunque en la actualidad, muchos celulares no tiene ningún problema con el soporte de WhatsApp, aún existen modelos más antiguos que pueden presentar problemas al momento de usar la aplicación.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la app es compatible con Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 y versiones siguientes.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en mayo del 2026 Imagen: Unsplash

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Además señala: "Cada año analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp".

En este sentido, es normal que algunos celulares que no cuentan con estas características dejen de ser compatibles con la app de Meta. Por ello, en Tech Bit te contamos cuáles celulares se quedarán sin la aplicación a partir de mayo del 2026.

¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en mayo del 2026?

A partir del criterio anterior, hay celulares que ya no reciben actualizaciones de WhatsApp y que no pueden cumplir con los requisitos actuales de la aplicación.

Los celulares que dejarán de ser compatibles son:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S4 Mini

Moto G (primera generación)

Sony Xperia Z

LG Optimus G

Nexus 4

Si tu celular está en la lista anterior, entonces no podrás seguir usando la aplicación a menos que instales una versión superior a Android 5.0 o iOS 15.1.

Si no es posible que tu celular reciba esta actualización de su sistema operativo, la única solución es cambiar tu celular a un modelo más reciente.

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