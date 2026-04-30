31 Minutos en el Zócalo: ¿dónde ver EN VIVO el concierto GRATIS por el Día del Niño este 30 de abril?; aquí te lo decimos

Miles de familias se preparan para llenar el Zócalo capitalino este 30 de abril con un espectáculo que promete convertirse en uno de los eventos más concurridos del Día del Niño. El fenómeno infantil “31 Minutos” llegará con un show gratuito que también podrá verse en vivo desde casa.

El concierto reunirá a personajes icónicos como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Guaripolo, en una presentación que busca poner a cantar y bailar a niños y adultos con sus canciones más populares.

El show chileno de "31 Minutos" llega a la CDMX, este 30 de abirl. Foto: Especial

¿A qué hora es el concierto de 31 Minutos en el Zócalo?

El espectáculo dará inicio este jueves 30 de abril a las 19:00 horas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

El show forma parte de los festejos oficiales del Día del Niño y contará con el formato musical “Yo nunca vi televisión”, uno de los más exitosos del programa chileno.

El noticiero más famoso de Latinoamérica invadirá a la Ciudad de México. Foto: Especial

Se espera un ambiente festivo con temas como “Mi muñeca me habló”, “Diente blanco, no te vayas” y “Tormenta china”, que han marcado a distintas generaciones.

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¿Dónde ver el concierto de 31 Minutos EN VIVO desde casa?

Para quienes no puedan asistir, el evento tendrá transmisión en vivo en distintos canales, como:

Televisión:

Canal Catorce (14.1)

Capital 21

Rin rin raja, rin rin raja ¡toca un timbre y corre a la transmisión de #31Minutos en el #Zócalo. 🎤🔔



📺✨El elenco de 31 Minutos llega a la #CDMX con un concierto gratuito, y en Canal Catorce te traemos las canciones y la diversión que hará que niñas, niños y grandes canten.… pic.twitter.com/T8hU56KbGj — Canal Catorce (@canalcatorcemx) April 29, 2026

Streaming:

Redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura de la CDMX

oficiales de la Plataforma digital de Canal Once

Esta opción permitirá seguir el espectáculo en tiempo real desde cualquier dispositivo.

¿Qué dijo Clara Brugada sobre el evento?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que se instalarán pantallas gigantes y estructuras adicionales para facilitar la visibilidad del espectáculo ante la alta asistencia prevista.

Alistan pantallas para concierto de 31 Minutos en el Zócalo. Foto: Frida Sánchez/ EL UNIVERSAL

El objetivo es garantizar que, incluso quienes no logren acercarse al escenario principal, puedan disfrutar del concierto.

¿Cómo llegar al concierto de 31 Minutos en el Zócalo?

Las autoridades capitalinas anticipan un lleno total, por lo que recomiendan llegar con varias horas de anticipación. Para poder llegar al evento se recomienda tomar:

Accesos principales:

Pino Suárez

20 de Noviembre

Transporte público:

Metro Zócalo-Tenochtitlan

Metro Allende

Estas estaciones podrían registrar alta afluencia o cierres intermitentes, por lo que se sugiere considerar rutas alternas.

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Recomendaciones clave si vas al Zócalo

Para disfrutar el evento sin contratiempos, autoridades emitieron una serie de sugerencias:

Evitar ingresar con bebidas alcohólicas, objetos peligrosos o envases de vidrio

Mantenerse hidratado ante las altas temperaturas

Usar ropa cómoda y protector solar si se llega con anticipación

Identificar módulos de atención médica

Priorizar espacios seguros y visibles para niñas y niños

También se informó que habrá zonas preferentes para personas con discapacidad y adultos mayores.

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