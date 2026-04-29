¿Quién era Ernie Dosio?; cazador millonario muere tras ser aplastado por un elefante en África

Ernie Dosio, un acaudalado cazador originario de Estados Unidos, falleció durante una expedición en Gabón mientras participaba en una cacería organizada por una empresa de safaris de lujo. El recorrido, con un costo cercano a los 40 mil dólares, tenía como objetivo principal la caza de antílopes en la zona protegida de Lopé-Okananda, en África.

De acuerdo con reportes locales, el incidente ocurrió cuando el grupo —integrado por Dosio, un guía profesional y otros participantes— se topó inesperadamente con un grupo de cinco elefantas acompañadas de una cría. La reacción defensiva de los animales fue inmediata.

Ernie Dosio, cazador millonario muere tras ser aplastado por un elefante en África. Foto: Redes sociales

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¿Cómo ocurrió el ataque del elefante?

Según el testimonio del guía sobreviviente, los elefantes permanecían ocultos entre la vegetación densa y aparecieron de forma repentina, sin dar margen de reacción. El primer ataque fue dirigido al guía, quien resultó gravemente herido.

Dosio, que portaba únicamente una escopeta, quedó vulnerable. En segundos, una de las elefantas lo embistió, lo derribó y lo aplastó repetidamente. El momento fue captado en video y posteriormente difundido en redes sociales, donde generó un intenso debate.

Ernie Dosio, cazador millonario muere tras ser aplastado por un elefante en África. Foto: Redes sociales

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¿Quién era Ernie Dosio?

Dosio no era un cazador común. Se trataba de un empresario con una considerable fortuna, propietario del viñedo Pacific AgriLands en California, una propiedad de aproximadamente 12 mil acres dedicada a la producción agrícola.

Ernie Dosio, cazador millonario muere tras ser aplastado por un elefante en África. Foto: Redes sociales

Además de su actividad empresarial, mantenía una fuerte presencia en la caza deportiva. Formaba parte de organizaciones como California Wildfowl y el Safari Club de Sacramento, y participaba activamente en eventos relacionados con la conservación y regulación cinegética.

Ernie Dosio, cazador millonario muere tras ser aplastado por un elefante en África. Foto: Redes sociales

De acuerdo con imágenes compartidas en redes, en su residencia el hombre tenía trofeos de varias especies, incluidos grandes mamíferos como leones, rinocerontes y búfalos.

Ernie Dosio, cazador millonario muere tras ser aplastado por un elefante en África. Foto: Redes sociales

¿La caza era legal en esta expedición?

Personas cercanas al empresario aseguran que todas sus expediciones se realizaban bajo permisos legales y dentro de las normativas vigentes. Sin embargo, el incidente ha puesto nuevamente bajo escrutinio la seguridad y ética de este tipo de actividades, especialmente cuando se realizan en hábitats naturales con especies potencialmente peligrosas.

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