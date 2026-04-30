Día del Niño 2026: los mejores memes para que tu niño interior se divierta este 30 de abril; así reaccionan en X

Cada año el 30 de abril todo México se llena de celebraciones, festejos y regalos por el Día del Niño.

Este día, instaurado en 1924 por el entonces presidente Álvaro Obregón, y el secretario de Educación José Vasconcelos, busca reconocer los derechos de las infancias y promover el bienestar de las y los menores en el país.

Actualmente, a parte de celebrar a las y los pequeños, hay miles de personas que deciden celebrar a su niño interior, recordando momentos inolvidables de la infancia, comiendo sus comidas preferidas de pequeños, e incluso ver las películas que amaban.

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El Día del Niño pretende promover el bienestar de las infancias en México. Foto: Complejo Cultural Los Pinos

Los mejores memes para que tu niño interior ría este Día del Niño 2026

A través de redes sociales como X, antes TWitter, decenas de usuarios no han dejado pasar la oportunidad para celebrar combinando el ingenio digital, el humor y la cultura pop con una ola de memes que podría hacer reír a cualquiera.

Cuando llegas a tu trabajo y no hicieron festival del día del niño y tienes que trabajar pic.twitter.com/pLej5TtAyB — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) April 30, 2026

Algunos usuarios hicieron referencia a la obligación de ir al trabajo.

Memes del Día del Niño. Foto: X

Otros recordaron irónicamente algunas de las ventajas que tenía ser niño.

Memes del Día del Niño. Foto: X

Algunos internautas se burlaron de los trabajadores de Little Ceasar's, pues este día reciben muchos pedidos de pizza para las diferentes celebraciones y convivios en las escuelas.

Feliz Día del Niño.



Los de Little Caesars: pic.twitter.com/SGFpK8iarZ — Dr Kings (@DrKings_1) April 30, 2026

Memes del Día del Niño. Foto: X

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Otros internautas le dieron un toque de humor a las celebraciones de los adultos por el Día del Niño.

Memes del Día del Niño. Foto: X

Algunos lamentaron que ya no reciben regalos ni felicitaciones.

Memes del Día del Niño. Foto: X

Memes del Día del Niño. Foto: X

Otros recordaron sus sueños de pequeños.

Memes del Día del Niño. Foto: X

Unos usuarios destacaron que la infancia fue su época de "prime".

Memes del Día del Niño. Foto: X

Por último, otros llevaron el humor a la estatura, diciendo que quienes miden menos de 1.60 metros deberían seguir siendo celebrados este 30 de abril.

Memes del Día del Niño. Foto: X

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