Día del Niño 2026: los mejores memes para que tu niño interior se divierta este 30 de abril; así reaccionan en X

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Cada año el 30 de abril todo México se llena de celebraciones, festejos y regalos por el Día del Niño.
Este día, instaurado en 1924 por el entonces presidente Álvaro Obregón, y el secretario de Educación José Vasconcelos, busca reconocer los derechos de las infancias y promover el bienestar de las y los menores en el país.
Actualmente, a parte de celebrar a las y los pequeños, hay miles de personas que deciden celebrar a su niño interior, recordando momentos inolvidables de la infancia, comiendo sus comidas preferidas de pequeños, e incluso ver las películas que amaban.
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Los mejores memes para que tu niño interior ría este Día del Niño 2026
A través de redes sociales como X, antes TWitter, decenas de usuarios no han dejado pasar la oportunidad para celebrar combinando el ingenio digital, el humor y la cultura pop con una ola de memes que podría hacer reír a cualquiera.
Algunos usuarios hicieron referencia a la obligación de ir al trabajo.
Otros recordaron irónicamente algunas de las ventajas que tenía ser niño.
Algunos internautas se burlaron de los trabajadores de Little Ceasar's, pues este día reciben muchos pedidos de pizza para las diferentes celebraciones y convivios en las escuelas.
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Otros internautas le dieron un toque de humor a las celebraciones de los adultos por el Día del Niño.
Algunos lamentaron que ya no reciben regalos ni felicitaciones.
Otros recordaron sus sueños de pequeños.
Unos usuarios destacaron que la infancia fue su época de "prime".
Por último, otros llevaron el humor a la estatura, diciendo que quienes miden menos de 1.60 metros deberían seguir siendo celebrados este 30 de abril.
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