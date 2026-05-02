Si tu Android experimenta constantes fallas en su sistema o aplicaciones, es importante que ubiques el origen para repararlas y seguir utilizando tu dispositivo.

Una herramienta que te puede ayudar es el modo seguro. Si aún no has escuchado sobre ella, Techbit te decimos para qué sirve y cómo activarlo en sencillos pasos.

¿Qué es el modo seguro de Android?

Avast, empresa especializada en ciberseguridad, explica que el modo seguro de los dispositivos Android permite identificar y solucionar problemas relacionados con su desempeño, mismos que principalmente son ocasionados por malware y otras unidades maliciosas.

¿Cómo funciona? Por ejemplo, si sospechas que la falla viene de una aplicación infectada, al activar esta herramienta se inhabilitan todas las apps de terceros, es decir, aquellas que han sido instaladas por tu cuenta.

Al dejarlas en estado de inactividad, puedes comprobar si tu celular funciona con normalidad o si sigue fallando.

Vale la pena mencionar que si las fallas no se repararon, entonces podría tratarse del dispositivo y no tanto de su sistema.

Otro uso del modo seguro es borrar la memoria caché y los datos temporales de ciertas apps, con la intención de optimizar el desempeño del equipo y hasta de reforzar su seguridad.

El Safe Mode de Android realiza un diagnóstico. Foto: Pexels

Leer también Yoshi and the Mysterious Book: el nuevo juego de Nintendo que convierte un libro en una aventura

¿Cómo utilizar el modo seguro de tu celular Android?

¡Ponlo a prueba! Para activar el modo seguro de Android debes hacer lo siguiente:

Prende tu celular y mantén presionado el botón de encendido hasta que se despliegue un menú.

Posteriormente, oprime el botón para apagarlo hasta que aparezca el “Modo seguro”.

Finalmente, presiona el botón para habilitar el modo seguro.

Otro método para activarlo es:

Apaga tu celular y oprime el botón de encendido hasta que salga el logotipo del fabricante.

Cuando aparezca el logotipo, mantén presionado el botón para bajar volumen hasta que accedas al modo seguro.

Si es necesario, pulsa el botón para activar el modo o espera a que se encienda automáticamente.

El modo seguro de Android evalúa el rendimiento de tu celular. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo desactivar el modo seguro del celular?

Si ya terminaste de revisar qué app está causando el problema, si necesitas usar todas tus aplicaciones con normalidad (WhatsApp, redes, juegos, etcétera) o si tu celular ha vuelto a funcionar correctamente, sigue estos pasos para salir del modo seguro:

Mantén presionado el botón para bajar el volumen hasta que accedas al modo de recuperación.

Y oprime el botón ”Reiniciar”

Si lo prefieres, puedes desactivarlo desde el panel de notificaciones.

Aunque esta función de Android es de gran utilidad, no debe activarse a la ligera. Usarla de manera indiscriminada provoca que el dispositivo trabaje con funciones limitadas y, al mismo tiempo, te deja sin acceso a ciertas apps. ¿Ya lo conocías?

Leer también Cuándo sonará la próxima alarma sísmica en tu celular

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters