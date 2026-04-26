Más Información

Supernova Génesis: ¿a qué hora ver el evento de box HOY, 26 de abril?; conoce los momentos clave

Supernova Génesis: ¿a qué hora ver el evento de box HOY, 26 de abril?; conoce los momentos clave

Día 2 de la CCXP México 2026; los mejores momentos que dejó la convención este 25 de abril

Día 2 de la CCXP México 2026; los mejores momentos que dejó la convención este 25 de abril

¿Tu regadera ya no tiene la misma presión de agua?; conoce las razones y cómo solucionarlo sin comprar otra

¿Tu regadera ya no tiene la misma presión de agua?; conoce las razones y cómo solucionarlo sin comprar otra

Pilates en casa: 5 ejercicios matutinos para iniciar el día; así puedes fortalecer tu cuerpo

Pilates en casa: 5 ejercicios matutinos para iniciar el día; así puedes fortalecer tu cuerpo

CCXP México 2026: Rulo Valdés y la maestría de convertir la CDMX en un escenario de leyenda

CCXP México 2026: Rulo Valdés y la maestría de convertir la CDMX en un escenario de leyenda

[Publicidad]

En muchas personas, el sonido de la provoca incomodidad e incluso miedo, y desde que también comenzó a sonar en los celulares dichas sensaciones se han intensificado.

Sin embagro, saber qué día se va a activar como parte de los Simulacros Nacionales puede contrarrestar este tipo de efectos. Hoy en te compartimos el dato porque en mayor habrá uno.

El sistema de alertamiento masivo en celulares muestra una notificación urgente. Foto: Unsplash
El sistema de alertamiento masivo en celulares muestra una notificación urgente. Foto: Unsplash

Leer también

¿Cómo funciona la alerta sísmica en el celular?

Durante los últimos años, los sistemas de alertas sísmicas han evolucionado para llegar directamente a los celulares, convirtiéndose en una herramienta adicional de prevención a los altoparlantes.

Su notificación aparece en la pantalla de los dispositivos en caso de sismo, y muestra tanto el epicentro como la magnitud. Anteriormente mostraba la leyenda "alerta presidencial"; sin embagro, este detalle será modificado para evitar confusiones entre los usuarios.

Pero, ¿qué hace posible que llegue a tantas personas? La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explica que dicho sistema funciona con tecnología “cell broadcast”.

Gracias a eso puede enviar las alertas de manera masiva y sin importar el sistema operativo de los .

Otro dato es que este sistema se encuentra vinculado directamente con la alerta sísmica tradicional, y gracias a eso suelen activarse de manera simultánea.

Y entre las principales ventajas de la alerta sísmica en los celulares es que no requiere la instalación de aplicaciones, ya que fue habilitada en cooperación con los fabricantes y no se recomienda desactivarla.

La alarma sísmica en los celulares de probó por primera vez en septiembre de 2025. Foto: Unsplash
La alarma sísmica en los celulares de probó por primera vez en septiembre de 2025. Foto: Unsplash

¿Cuándo sonará la alarma sísmica de los celulares en México?

¡Tómalo en cuenta! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anunciaron que el próximo 6 de mayo de 2026 se llevará a cabo un Simulacro Nacional. En punto de las 10:00 horas, los celulares recibirán la .

Recuerda que, aunque te pueda causar miedo, es fundamental no desactivar la alerta sísmica de tu dispositivo por tu seguridad.

No importa que se trate de un simulacro, los segundos de anticipación que este sistema marca pueden hacer la diferencia entre estar en una zona segura o quedar expuesto.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses