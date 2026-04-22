La medida más efectiva para mantener seguro tu celular es actualizarlo, y para esto es importante que sepas qué versión de Android tiene tu dispositivo.

Consultar ese dato también te permite saber si tu teléfono podría volverse obsoleto y dejar de recibir actualizaciones. Por eso, en Techbit te explicamos cómo consultarlo.

Los celulares con Android 16 integran funciones de seguridad más avanzadas que el resto. Foto: Pexels

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Pasos para consultar la versión Android de tu celular

Actualmente, la última versión de Android es la 16; pero si quieres saber específicamente cuál tiene tu teléfono, realiza lo siguiente:

Entra a "Configuración" y luego a “Sistema”.

Da clic en “Acerca del teléfono”.

Por último, revisa el apartado “Versión de Android”.

Aquí mismo podrás encontrar más detalles sobre tu celular como el nombre y modelo, código IMEI, estado del almacenamiento o si tienes actualizaciones pendientes.

¿Cómo saber si el sistema operativo de tu celular es "obsoleto"?

Cada año, los celulares van quedando rezagados, puesto que sus sistema operativo ya no soportan actualizaciones. Este 2026, Android 12 y versiones anteriores dejarán de recibir soporte de seguridad por parte de Google y sus fabricantes.

Así que si tu dispositivo no cuenta con una versión Android 13 o superior, puedes considerarlo como "obsoleto".

Para actualizar tu Android debe tener batería suficiente. Foto: Pexels

¿Cómo actualizar tu Android?

De acuerdo con Android, constantemente envía actualizaciones a sus dispositivos. La mayoría de equipos reciben notificaciones para realizarlas manualmente; pero hay celulares avanzados que las ejecutan automáticamente.

Como lo mencionamos al principio, las actualizaciones pendientes también pueden encontrarse en el apartado "Sistema" y es importante que las aceptes para que el teléfono funcione correctamente y, al mismo tiempo, reciba parches de seguridad:

Ve a "Ajustes" y dirígete a “Sistema”.

Entra en “Actualizaciones de software” y revisa las que haya pendientes.

Por último, descárgalas y ejecútalas.

¡Importante! Tu celular debe contar con espacio suficiente para que las actualizaciones se realicen con éxito.

¿Qué pasa si no actualizas tu celular?

Sofriendo con la información de Android, no actualizar los dispositivos puede volverlos vulnerables a ciberataques.

Pero otra consecuencia es el bajo rendimiento, que se manifiesta con fallas en la batería, en la pantalla y hasta en la ejecución de las aplicaciones. A largo plazo, eso reduce la vida útil del equipo.

Y recuerda: si tu Android ha dejado de recibir actualizaciones, considera comprar uno nuevo. O bien, es posible seguir utilizándolo así, pero con el conocimiento de que puede presentar fallas.

Al adquirir un celular Android, verifica qué versión tiene para conocer sus años de vida útil. Foto: Unsplash

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