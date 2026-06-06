Este fin de semana se juegan algunos de los últimos partidos amistosos previo al arranque del Mundial 2026. En la tarde de hoy, Portugal y Chile se enfrentaron en el Estadio Nacional de Lisboa.

El cuadro luso comandado por Cristiano Ronaldo, sigue con la preparación de cara a su debut mundialista el próximo 17 de junio en el NRG Stadium de Houston, por lo que este duelo ante los sudamericanos fue importante.

Con goles de Goncalo Guedes y Bruno Fernandes, los europeos derrotaron 2-1 a La Roja en un encuentro que quedó manchado por el encontronazo entre Rafael Leao e Iván Román.

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El pique primero tuvo como protagonistas al lateral portugués, Joao Cancelo y el propio Iván Román. Ante este connato de bronca, el extremo del AC Milan entró a escena para defender a su compañero, pero el uso de fuerza fue excesivo y derribó al chileno con una especie de puñetazo que lo mandó al suelo.

Ante este suceso, el árbitro central le sacó la roja a ambos jugadores ya en el tiempo agregado de la primera parte, por lo que perjudicaron a sus escuadras de cara a la segunda parte.

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A raíz de esta expulsión frente a Chile, todo indica a que el habilidoso jugador portugués sí se estaría perdiendo el debut de su selección frente a la República Democrática del Congo el 17 de junio.

El último partido de Portugal en su país es el próximo miércoles, el cual funcionará como despedida antes de partir a Estados Unidos para la Copa del Mundo.