Liga MX: Estas son las altas y bajas de los 18 equipos previo al inicio del Clausura 2026

Este fin de semana regresa la Liga MX con la actividad de la primera jornada del torneo Clausura 2026. Sin embargo, aunque faltan unos días para que se lleven a cabo los primeros partidos, los 18 equipos del futbol mexicano continúan con los movimientos en sus plantillas.
A continuación, les presentamos las altas y bajas de cada equipo previo al inicio del Clausura 2026.
ALTAS Y BAJAS DEL CLAUSURA 2026
AMÉRICA
- Altas: Rodrigo Dourado
- Bajas:
- Rumores: Kevin Álvarez (baja), Igor Lichnovsky (baja), Víctor Dávila (baja), Javier Aquino (alta), Emiliano Gómez (alta), Brian García (alta)
ATLAS
- Altas: Rodrigo Schlegel
- Bajas:
- Rumores: Facundo Batista (alta)
ATLÉTICO SAN LUIS
- Altas: Anderson Duarte, Leonardo Flores, Benjamín Galindo Jr.
- Bajas: Ronaldo Nájera, Rodrigo Dourado
- Rumores: Santiago Muñoz (alta)
CRUZ AZUL
- Altas: Jorge Rodarte, Miguel Borja, Agustín Palavecino
- Bajas: Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero
- Rumores: Giorgos Giakoumakis (regreso y baja), Lorenzo Faravelli (baja)
CHIVAS
- Altas: Brian Gutiérrez, Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda
- Bajas: Javier 'Chicharito' Hernández, Cade Cowell, Isaac Brizuela, Alan Mozo
- Rumores: Alan Pulido (baja) Eduardo Águila (alta), Teun Wilke (baja), Erick Gutiérrez (baja)
JUÁREZ
- Altas: Pedro Caixinha (Director Técnico), Ettson Ayón
- Bajas: Martín Varini (Director Técnico), Dieter Villalpando, Jonathan González, Ángel Zaldívar
- Rumores:
LEÓN
- Altas: Díber Cambindo, Juan Pablo Domínguez, Nicolás Vallejo
- Bajas:
- Rumores: Bryan Colula (alta), Sebastián Vegas (alta), Diego Valdés (alta), James Rodríguez (baja)
MAZATLÁN
- Altas: Christian Ramírez (Director Técnico)
- Bajas: Robert Dante Siboldi (Director Técnico), Nicolás Benedetti
- Rumores: Bryan Colula (baja)
MONTERREY
- Altas: Alonso Aceves y Luca Orellano
- Bajas: Sergio Ramos, César Garza, Tony Leone
- Rumores: Johan Rojas (baja)
NECAXA
- Altas: Martín Varini (Director Técnico), Aquiles Zamora, Julián Carranza, Kevin Gutiérrez, Agustín Almendra
- Bajas: Fernando Gago (Director Técnico), Diber Cambindo, Tomás Jacob
- Rumores: Daniel Mosquera (alta), Agustín Almendra (alta), Lorenzo Faravelli (alta).
PACHUCA
- Altas: Salomón Rondón, Alan Mozo
- Bajas: Alonso Aceves
- Rumores:
PUEBLA
- Altas: Albert Espigares (Director Técnico), Eduardo Mustre, Ignacio Maestro Puch
- Bajas: Ricardo Marín, Jesús Rivas, Efraín Orona y Juan Fedorco, Julio González
- Rumores: Emiliano Gómez (baja)
PUMAS
- Altas: Juninho Vieira, César Garza, Antonio Leone, Jordan Carrillo
- Bajas:
- Rumores: James Rodríguez (Alta), Chicho Arango (Alta), José Juan Macías (baja), Uriel Antuna (alta), Robert Morales (alta).
QUERÉTARO
- Altas: Esteban González (Director Técnico), Daniel Parra, Jean Unjanque, Eduardo Pérez, Alex Alcalá
- Bajas: Benjamín Mora (Director Técnico), Ángel Zapata, Oscar Manzanares
- Rumores:
SANTOS
- Altas: Efraín Orona, Lucas Di Yorio, Carlos Gruezo, Ezequiel Bullaude
- Bajas: Jordan Carrillo
- Rumores:
TIGRES
- Altas: Antonio de María
- Bajas: Sebastián Córdova, Javier Aquino, Eugenio Pizzuto
- Rumores: Uriel Antuna (baja), José María Giménez (alta)
TIJUANA
- Altas: Ignacio Rivero
- Bajas:
- Rumores: Josef Martínez (alta)
TOLUCA
- Altas: Sebastián Córdova, Jorge Díaz Price, Pavel Pérez
- Bajas: Juan Pablo Domínguez, Ronaldo Beltrán
- Rumores:
