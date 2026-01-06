Liga MX: Los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 que estarán en TV abierta

La Liga MX está de vuelta y lo hace con un aire especial.

Luego de ver a Toluca consagrarse bicampeón en el Apertura 2025, el futbol mexicano abre el telón del Clausura 2026, un torneo que no solo promete emociones en la cancha, sino que se convierte en la antesala de la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El campeonato arranca con la expectativa de un calendario que permitirá al mejor club quedarse con el trofeo, después de realizar modificaciones importantes para darle toda la atención a la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Los equipos, que han tenido distintos tiempos para afrontar la pretemporada, llegan con renovadas ilusiones y son conscientes de que este torneo marcará aspectos relevantes para sus proyectos deportivos.

La competencia, que inicia el próximo 9 de enero, permitirá a los seguidores retomar su pasión y les dará la oportunidad de seguir a sus instituciones mediante la televisión.

Con la fecha inicial por comenzar, aquí te dejamos toda la información de los partidos que abrirán la actividad y podrán ser vistos por televisión abierta en todo el país.

LOS PARTIDOS DE LA J1 QUE VAN POR TV ABIERTA

Mazatlán FC vs FC Juárez

Fecha: Viernes 9 de enero

Hora: 21:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: TV Azteca y FOX

Monterrey vs Toluca

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 21:00

Estadio: BBVA

Transmisión: TUDN y ViX