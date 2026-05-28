El sake mexicano Nami destacó en el Tokyo Sake Challenge 2026, donde fue recibió los reconocimientos Platinum, Gold, Silver y el premio Best Design en distintas categorías.

Dicho certamen es una de las competencias más importantes de Japón dedicadas a este destilado, además de contar con el respaldado de la Sake Sommelier Association, por lo que Nami compitió con sakes que tienen más de 100 años de tradición.

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Orgullo nacional

Bajo el concepto “Re-Discovering Sake”, la edición 2026 del Tokyo Sake Challenge reunió etiquetas de distintas partes del mundo para celebrar la diversidad, evolución y nuevas interpretaciones del sake contemporáneo.

Este sake mexicano fue reconocido con cuatro preseas en distintas categorías: Nami Junmai Ginjo obtuvo la distinción Platinum Sake, el máximo reconocimiento otorgado por el certamen, mientras que Nami Junmai Daiginjo recibió Gold Sake y el premio Best Design gracias a la elegancia y propuesta visual de su etiqueta y empaque. Por su parte, Nami Junmai Sake fue reconocido con Silver Sake.

Cada etiqueta participante fue evaluada por un panel internacional de sommeliers certificados, quienes calificaron aspectos como aroma, sabor, calidad, presentación, diseño y empaque.

El Tokyo Sake Challenge 2026 reunió etiquetas de distintas partes del mundo. Foto: Tokyo Sake Challenge

Que un sake elaborado en México sea reconocido representa mucho más que una medalla y es un gran motivo de orgullo. "Este reconocimiento representa años de trabajo, aprendizaje y pasión por crear un sake que honre la tradición japonesa mientras expresa nuestra propia visión y origen.

"Nos emociona ver que un proyecto mexicano puede conectar con expertos y audiencias en uno de los escenarios más importantes para la industria”, comentó Ernesto Reyes, Toji y Maestro Sakero de Nami.

Sake con sabor culichi

Fundado en Sinaloa en 2016, Nami, que significa ola en japonés, es el primer sake hecho en México. Su elaboración utiliza el método tradicional japonés para sake premium: el sokujo.

Este sake es ideal para maridar con una gran variedad de platillos o degustarse solo en una copa de vino a 5°C. Actualmente el portafolio de la marca cuenta con cuatro perfiles de sake: Junmai (55% de pulido), Junmai Ginjo (50% de pulido), Junmai Daiginjo (40% de pulido) y Nigori (60% de pulido).

El sake Nami nació en 2016 en Sinaloa. Foto: cortesía

Más allá de los reconocimientos, la participación de este sake sinaloense en el Tokyo Sake Challenge representa un momento importante para la evolución del sake hecho en México.

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