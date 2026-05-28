Tal parece que Ángela Aguilar y Christian Nodal por fin encontraron quien les quite el reflector de “la funa”, pues Internet ya tiene nuevo protagonista: Héctor Ireta. Todo explotó después de que el actor de doblaje se negara a dar una entrevista a un creador de contenido que le preguntó su nombre, provocando que la cancelación en redes le llegara más rápido que cualquier casting.

Desde entonces, el tema no ha parado de crecer: además de ganarse el apodo de “Lord Doblaje”, usuarios aseguran que ya le cancelaron varias presentaciones en convenciones, mientras en redes circulan anuncios donde incluso lo usan de gancho, aclarando en letras pequeñas que “él no estará”.

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Katy no se fresea como Kenia Os

Mientras Kenia Os continúa enfrentando críticas por la cancelación de conciertos ciudades como Acapulco, Oaxaca y Mexicali; Katy Perry sorprendió a los mexicanos al anunciar un concierto gratuito en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), programado para el jueves 25 de agosto.

La intérprete de “Firework” celebró su regreso al país y aseguró que cumplirá su promesa de reencontrarse con el público mexicano.

Por su parte, Kenia Os ha mantenido actividad en redes sociales enfocada en colaboraciones con marcas y otros conciertos, como su reciente show en Monterrey, sin dar mayores explicaciones a sus fans que ya habían comprado boletos y aún esperan información clara sobre reembolsos.

Katy Perry volverá a México, en agosto de este año, como anunció en sus redes sociales. Fotos: Instagram, vía @katyperry





La dirección espera a Yazpik

José María Yazpik busca dirigir su segunda película y está tratando de hacerse tiempo, en medio de su trabajo como actor, como la serie de Netflix que está estrenando, “Futuro desierto”.

El actor cuenta que ya tiene listo el guion de su siguiente largometraje, pero los detalles se los guarda. “Estoy levantando la película y sí, por supuesto es algo que me interesa muchísimo y que quiero seguir haciendo, a mí las historias que me gustan tienen que ver con el ser humano, con los procesos que vivimos como seres humanos”.

Foto:Archivo

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