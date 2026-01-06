Posible despedida en la Noria; Nacho Rivero y el fin de un ciclo en Cruz Azul

La etapa de Nacho Rivero en Cruz Azul podría estar cerca de su final. El capitán celeste y uno de los líderes del vestidor aparece como una posibilidad real de salida rumbo a Tijuana, movimiento que marcaría el cierre de un ciclo histórico en La Noria.

Rivero forma parte del grupo que conquistó la novena estrella, logro que cambió la narrativa del club y lo colocó como referente dentro y fuera de la cancha. Hoy, el uruguayo se perfila para colgar el jersey celeste y la banda de capitán, en medio de un escenario de transición para la Máquina.

Durante su paso por Cruz Azul, el mediocampista levantó un título de Liga MX, la Copa de Campeones de la Concacaf y dos Campeón de Campeones. Un palmarés que respalda su peso específico en uno de los periodos más exitosos del club en años recientes.

El adiós de Rivero, aún en análisis, implicaría su regreso a la institución que lo trajo al futbol mexicano en 2018, procedente de Defensa y Justicia. En caso de concretarse la salida, Erick Lira, Charly Rodríguez y Andrés Gudiño aparecen como los principales candidatos para asumir la capitanía.

El mediocampista y el club fronterizo ya tendrían un acuerdo encaminado. De avanzar la operación, Rivero viviría su segunda etapa con Xolos, equipo con el que disputó 99 partidos oficiales entre 2018 y 2021 antes de llegar a Cruz Azul.

Con la camiseta celeste, Rivero suma 236 partidos oficiales, 27 goles y 19 asistencias. Números que reflejan regularidad y compromiso, además de una influencia constante en los momentos clave del equipo.

La posible salida del uruguayo también abriría una plaza de extranjero para el proyecto de Nicolás Larcamón rumbo al Clausura 2026. De concretarse, su lugar será tomado por Miguel Borja, quien hace unos días llegó a Mexico para ponerse bajo las órdenes de Nicolás Larcamón.