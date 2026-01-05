Agustín Palavecino aterriza en la CDMX; Cruz Azul tiene a su segundo refuerzo para el Clausura 2026

Fichaje de Reyes Magos. Agustín Palavecino llegó a la Ciudad de México para incorporarse a Cruz Azul. El mediocampista argentino evitó dar declaraciones y tomarse fotografías con algunos aficionados en el aeropuerto. Tras el breve contacto, abandonó la terminal aérea para trasladarse a su hotel y comenzar su nueva etapa como celeste.

El futbolista se convertirá en el segundo refuerzo de La Máquina rumbo al Clausura 2026. En el club dan por cerrada su contratación, procedente de Necaxa, luego de varios días de negociaciones. Su ausencia en el reciente partido de pretemporada ante León elevó la expectativa entre la afición cementera.

Palavecino dejó una huella relevante en Necaxa desde su llegada en 2024. Con el dorsal número 8, se consolidó como pieza clave del mediocampo hidrocálido. Su balance refleja regularidad y peso ofensivo, con 58 partidos disputados, 11 goles y 10 asistencias en todas las competencias.

En el plano económico, Cruz Azul acordó un pago que oscila entre seis y ocho millones de dólares por el argentino. La operación también contempla la cesión de Lorenzo Faravelli, un ajuste que destrabó las diferencias entre clubes y aceleró el cierre del acuerdo en un mercado exigente.

Para la directiva celeste, el movimiento tiene un valor estratégico. Cruz Azul necesitaba liberar plazas de jugadores no formados en México para concretar las incorporaciones de Miguel Borja y Palavecino. La planeación del plantel tomó prioridad de cara al nuevo torneo, el objetivo es conseguir la décima sí o sí.

El fichaje respondió a una petición directa de Nicolás Larcamón. El técnico buscaba un volante con orden táctico, intensidad en la presión y capacidad para romper líneas. Palavecino cumple con ese perfil tras su paso por Necaxa en el que ya hizo dupla José Paradela.

Con la llegada del argentino, en Cruz Azul consideran que el mediocampo elevará su nivel competitivo. Palavecino apunta a mejorar la circulación, la recuperación tras pérdida y el primer pase ofensivo, dentro de un proyecto que exige rendimiento inmediato y equilibrio colectivo.