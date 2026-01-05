Marcelo Flores provoca locura en redes sociales al abandonar entrenamiento de Tigres en una Cybertruck

Los Tigres, actuales subcampeones del futbol mexicano, iniciaran su caminar en el Clausura 2026 el próximo domingo 11 de enero, cuando visiten al Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

En duelo correspondiente a la Jornada 1, el equipo de Guido Pizarro se estará enfrentando a los potosinos con el objetivo de iniciar con el pie derecho su participación en el siguiente torneo.

Luego de perder la final del Apertura 2025, ante el Toluca, el conjunto universitario necesita darle la vuelta a la página para enfocarse en el nuevo certamen y volver a soñar con la posibilidad de conseguir su noveno campeonato en el futbol mexicano.

Mientras llega su debut, los dirigidos por el Conde ya trabajan en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres (CET) para apuntalar los últimos detalles de cara al Clausura 2026.

Lee También Chivas se despide oficialmente de Alan Mozo y suma más bajas que refuerzos para el Clausura 2026

Sin embargo, recientemente, una de las imágenes que llamó poderosamente la atención fue la salida de Marcelo Flores del entrenamiento.

El futuro del extremo mexicano todavía está en el aire, pero él se presentó a trabajar bajo las órdenes de Guido Pizarro.

Aunque, lo que provocó que se robara los reflectores en las redes sociales no fue un tema futbolístico, sino todo lo contario.

Lee También América anuncia a Rodrigo Dourado como refuerzo para el Clausura 2026

El seleccionado canadiense fue captado conduciendo una Cybertruck, la famosa y lujosa camioneta de Tesla.

Jugadores de Tigres entre los que estuvieron Marcelo Flores, Juan Pablo Vigón, “Chicha” Sánchez y Marco Farfán, atendieron a una familia mexicoamericana, al salir del CET. pic.twitter.com/puRoxEffg6 — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) January 4, 2026

A su salida del CET, Marcelo Flores se tomó el tiempo regalarles unas fotografías a los aficionados que se encontraban esperando.

No obstante, en las diferentes plataformas, los comentarios eran en sentido de burla porque el ex del Arsenal se puede dar el lujo de tener la pickup eléctrica a pesar de que es “pura banca” en Tigres.

“Me pregunto qué ha demostrado para manejar una Cybertruck”, “que disfrute, no creo que le quede mucho tiempo como futbolistas ganando bien”, “muchos jugadores mexicanos son mediocres porque les dan a ganar como si fueran cracks”, “jugadores mediocres que viven con lujo”, fueron algunos de los comentarios negativos de los que fue víctima Marcelo Flores.

Marcelo Flores trae una Cybertruck de ser pura banca en Tigres 😭 pic.twitter.com/Tq9e74jYj6 — Hugol ^^ (@Hugol343) January 4, 2026

Cabe resaltar que el costo de una camioneta de Tesla varía desde un millón 700 mil hasta dos millones y medio de pesos