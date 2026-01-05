David Faitelson respalda proyecto de Efraín Juárez en Pumas: “Es el técnico adecuado”

Efraín Juárez apenas está por cumplir un año al frente de los Pumas; sin embargo, las cuatro eliminaciones (Clausura 2025, Copa de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup y Apertura 2025) que ha sufrido en su corta gestión, han provocado que se continuidad se ponga en duda.

El joven director técnico mexicano apenas ha dirigido 35 partidos al Club Universidad Nacional, con un balance de 12 victorias, 10 empates y 13 derrotas.

El Clausura 2026 apenas será el segundo torneo que comienza desde la Jornada 1, ya que, cuando tomó las riendas del equipo auriazul, el Clausura 2025 se encontraba en la décima fecha.

A pesar de que su permanencia en la institución universitaria ha desatado un sinfín de debates, David Faitelson no dudó en respaldar su proyecto.

En el programa de TUDN, La Jugada, el polémico periodista deportivo decidió salir a apoyar la continuidad de Efraín Juárez al frente de Los del Pedregal.

“Lo que más tiene que buscar Pumas es cuidar un proyecto, buscar una meta a futuro, tiene que renacer sus fuerzas básicas; lamentablemente, la cantera de Pumas no ha entregado los resultados ni los jugadores que necesita el equipo. Yo creo que Efraín es el técnico adecuado”, sentenció.

El exmiembro de TV Azteca y de ESPN estuvo de acuerdo con las posturas de dos de sus compañeros en Televisa, Antonio de Valdés y Enrique Burak.

“¿Cómo que qué van a hacer? ¿Por qué lo habrían de quitar? Al final, está iniciando un proceso; en el futbol mexicano, lamentablemente, los procesos se cortan muy rápido”, cuestionó Toño.

Además, añadió que Juárez hizo las cosas bien durante su etapa con el Atlético Nacional, por lo que considera que la directiva de los Pumas necesita ser paciente con él.

“Efraín tuvo gran éxito en Colombia, hizo un brillantísimo trabajo; hay que darle un poco de tiempo y rodearlo de más futbolistas que le puedan ayudar a tener resultados”, puntualizó.

Por su parte, Enrique Burak también coincidió con David Faitelson y Antonio de Valdés y lanzó el siguiente mensaje: “Le van a dar un año, por lo menos; básicamente, acaba de llegar”.