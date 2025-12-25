David Faitelson comparte mensaje navideño y aún así lo tunden en redes

David Faitelson es, quizá, el periodista deportivo más polémico de los últimos años, lo que lo ha llevado a tener varios críticos que no lo dejan "celebrar" ni en este 25 de diciembre.

En plena Noche Buena, el integrante de TUDN compartió un mensaje en sus redes sociales para desearle grandes cosas a sus seguidores y, aún así algunos de ellos lo tundieron por.

"Quiero desearles a todos una maravillosa Navidad…Que estos tiempos sirvan para reconocer y apreciar lo más importante que tenemos: nuestra vida…Que tengan mucha felicidad, amor y salud…", escribió en su cuenta de X el comunicador de Televisa.

Dentro de sus respuestas, algunos de los internautas le desearon lo mismo, pero con insultos o llamándole apodos. "Feliz navidad sicario", se lee en su publicación, dicho sobrenombre se popularizó, luego de que así lo bautizara José Ramón Fernández hace unos meses cuando hubo un pleito entre ellos.

Algunos le dijeron "te manda saludos (Turco) Mohamed", técnico del Toluca que tuvo un encontronazo con Faitelson una vez terminada la final contra Tigres de hace unos días.

Al tener ascendencia israelí y ser judío, de acuerdo con entrevistas que ha dado, algunos de los internautas le dejaron en claro que no le corresponde esta celebración y mostraron su inconformidad, pero otros le agradecieron sus deseos

"Sólo recuerda que la Navidad es el nacimiento del niño Jesús, y para lo que yo tengo entendido tú no crees en eso a caray, ya me confundí", se lee.

"Felicidades David, no pensé que festejaras esta fecha, pero acepto tu felicitación, felicidades para ti y tu familia, pásenla bien", le contestó otro internauta.