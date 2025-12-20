Antonio Mohamed pide disculpas públicas a TUDN; asegura que su problema “no es el canal”, sino David Faitelson

Después del conflicto que protagonizó junto con el periodista deportivo, David Faitelson, Antonio “Turco” Mohamed pidió disculpas públicas para el equipo de TUDN que cubrió la coronación de los “Diablos Rojos” de Toluca en el estadio Nemesio Diez, así como para todo el canal televisivo y su audiencia.

“Quiero pedir una disculpa pública. En el momento de los festejos, donde todo era felicidad y bueno, me ganó la calentura en ese momento de algo personal que me pasó con un colega de ustedes. Quería extender una disculpa pública a ustedes que estaban ahí. [...] Me siento avergonzado por esa actuación pública mía. Me venció un poco lo que me pasaba por dentro”, lamentó el estratega escarlata en entrevista para el programa Línea de 4, donde no estuvo presente Faitelson.

Y es que, después de que Alexis Vega anotara el penal decisivo que le dio a Toluca el bicampeonato en el balompié mexicano, el “Turco” Mohamed se negó a darle entrevista a TUDN mientras David Faitelson se encontrara presente, dado que ambos vivieron un percance.

“No es con el canal, es con la persona nada más. Es problema de él conmigo, seguro lo tendremos qué arreglar en algún momento que veamos. Si toda la vida se ha hablado y se hace la víctima, pasa por ahí. Si quiere pedir disculpas, que pida. Tampoco con el programa de TV, sales a pedirme disculpas a mí”, concluyó el técnico argentino.

Al final, en una cardíaca tanda de penales, los “Diablos Rojos” conquistaron el bicampeonato y su doceavo título.

