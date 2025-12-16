José Ramón Fernández explota contra David Faitelson: Es un imbécil, es el Frankenstein de los medios

José Ramón Fernández, reconocido periodista de ESPN, arremetió contra su excompañero David Faitelson, luego del percance que tuvo con Antonio Mohamed, técnico del Toluca, tras la final entre Toluca y Tigres en el estadio Nemesio Díez.

El ex de TV Azteca se lanzó contra el hoy comentarista de TUDN, a quien llamó como " el Frankenstein de los medios deportivos" . En una dinámica de ESPN, en compañía de Sergio Dipp, Josérra fue duro con David.

"Ese es el Frankenstein de los medios. Polémica barata la que hizo", defendió la postura del Turco, quien arremetió contra Faitelson en pleno programa en vivo previo a la Gran Final.

Dipp recordó que el ex de ESPN y TV Azteca fue su alumno hace unos años y José Ramón, molesto, respondió que "fue el más imbécil" de los mismos.

Por otra parte, el periodista de ESPN aseguró que los Pumas permanecen como uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, a pesar de que se han rezagado y suman 15 años sin ganar ningún título.

Turco Mohamed insulta EN VIVO a David Faitelson / Foto: Imago7

¿Qué pasó entre David Faitelson y Antonio Mohamed?

David Faitelson criticó antes de la final la decisión del Turco Mohamed, de mandar a la banca al portero Hugo González para poner a Luis García.

El periodista de TUDN lo señaló de mala persona y esta declaración no agradó al director técnico del Toluca, quien en pleno programa tras la Final, se lanzó contra David y lo tachó "de pocos huevos y un desubicado".

