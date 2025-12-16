Ivar Sisniega defiende la venta de boletos para el México vs Portugal: Se hizo una tormenta en un vaso

La Selección Mexicana regresará a Querétaro 11 años después. Este martes se confirmó el duelo entre México e Islandia, le próximo 25 de febrero en el estadio Corregidora, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

Los precios de las entradas aún no se han revelado; sin embargo, la venta será preferente Banorte e iniciará a partir del 15 de enero de 2026.

“El costo no lo tengo, pero es razonable para ver la Selección”, mencionó Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Los boletos saldrán en las primeras semanas de enero, hemos intentado en este último año regresar y jugar en plazas del país, previendo llegar de buena forma a la Copa del Mundo, esperamos contar con el apoyo. Agradecidos con el gobierno y el club Gallos”, agregó el directivo.

¿Qué dijo sobre la venta para el México vs Portugal?

La semana pasada salieron a la venta los boletos para el encuentro entre México y Portugal en el Estadio Azteca. Esta vez la boletera encargada del atractivo duelo fue Fanki, un “desconocido” sistema que colapsó en el primer día.

Al día siguiente, en la preventa para Banorte, adquirir boletos fue un caos y esta situación desencadenó un sinfín de críticas por parte de los aficionados en redes sociales; sin embargo, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Femexfut, negó que haya sido un problema mayor.

“El tema de la boletera, creo se ha hecho una tormenta en un vaso de agua. Un día que hubo un problema por unos ataques cibernéticos, se resolvió al día siguiente, pero realmente no ha sido un problema. La venta de boletos para el partido contra Portugal se ha hecho con toda normalidad”, declaró el directivo tricolor.

