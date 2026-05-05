FIFA lidia con conflicto con dos potencias previo al arranque del Mundial

Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, la FIFA se enfrenta a un problema de gran magnitud. Tras meses de preparación a nivel global y en medio de una creciente expectativa entre los aficionados, el máximo organismo del balompié ha encontrado un obstáculo significativo a tan solo semanas del silbatazo inicial.

La preocupación va más allá de lo deportivo. El conflicto involucra a dos potencias mundiales como China e India, países que, pese a contar con enormes bases de aficionados, aún no tienen una cadena oficial que transmita los partidos del torneo.

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Luego de prolongadas negociaciones y tras haber cerrado acuerdos con 175 naciones, ambas potencias se han resistido a firmar los contratos que permitirían a sus poblaciones seguir el Mundial que arrancará en México.

“Las discusiones en China e India con respecto a la venta de derechos de medios para la Copa Mundial de la FIFA 2026 están en curso y deben permanecer confidenciales en esta etapa”, señaló la FIFA en declaraciones a EFE.

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En ambos casos, las principales televisoras no están convencidas del costo establecido para adquirir los derechos, situación que mantiene en el aire el 22.6% del alcance digital global del certamen y que representa un golpe potencial para la difusión del evento.