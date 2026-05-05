Arsenal vs Atlético de Madrid EN VIVO - Semifinales de la Champions League

El argentino Julián Álvarez será titular este martes en el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, en el que Martín Zubimendi comenzará el duelo en el banquillo.

Julián Álvarez, que estaba 'entre algodones' por un problema de tobillo, liderará el ataque de los rojiblancos después del 1-1 de la ida y su entrenador, Diego Simeone, apuesta por Marcos Llorente como centrocampista y Marc Pubill como lateral derecho.

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Alineaciones del Atlético de Madrid y del Arsenal

El Atlético de Madrid jugará de inicio con Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Giuliano, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.

En el Arsenal, Mikel Arteta ha dejado en el banquillo a Martín Zubimendi y su lugar en el once lo ocupará Miles Lewis-Skelly.

La alineación del equipo inglés la forman Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice, Eze; Saka, Trossard y Gyokeres.

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