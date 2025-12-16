Toluca se burla de Samuel García, gobernador de Nuevo León, luego de conquistar el Bicampeonato de la Liga MX

Toluca conquistó el bicampeonato de la Liga MX, luego de coronarse en el Apertura 2025 frente a los Tigres en el estadio Nemesio Díez.

Los Diablos Rojos han festejado en grande, han contestado críticas, burlas y han dejado en claro que son los reyes del futbol mexicano... hasta a Samuel García, gobernador de Nuevo León, le tocó un "raspón".

Luego de que Toluca eliminara a los Rayados de Monterrey, en las Semifinales, publicaron una foto del central español Sergio Ramos junto al mensaje "Silencio, que la pandilla ya está descansando".

El líder del estado norteño, quien es aficionado de los Tigres, respondió la publicación en X "Descansando te van a dejar los Tigres, papá". Lamentablemente para Samuel, su equipo cayó en la final frente a los escarlata.

Toluca en la final del Apertura 2025 / Foto: Imago7

Toluca no dejó pasar la oportunidad y respondió aquel mensaje de García: "Perdone, Gober. De tanto festejar no hemos podido descansar", fue la respuesta de los Diablos Rojos.

Samuel García, previo a las Semifinales de Vuelta, pronosticó a EL UNIVERSAL Deportes que la Liga MX tendría Final regia, lamentablemente para su causa, Monterrey quedó eliminado en manos del Toluca.

Bajo su gestión como gobernador, los Tigres no han podido ganar la Liga MX. La última vez fue en el Clausura 2023, frente a las Chivas en el estadio Akron.

