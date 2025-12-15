Además del bicampeonato del Toluca, algo que ha acaparado la final del Apertura 2025 es la "pelea" entre David Faitelson y Antonio Mohamed, director técnico del cuadro escarlata, quienes son tema de interés en redes sociales.

Desde hace unas horas se dio a conocer un enfrentamiento entre el estratega argentino y el comentarista de TUDN, quien denunció amenazas por parte del Turco cuando se encontraron en una parte del Nemesio Diez.

Antes del arranque de la gran final del futbol mexicano, Faitelson publicó en sus redes que la decisión de Mohamed de mandar al banquillo a Hugo González para poner de titular a Luis García, diciendo que era una forma de "exhibir" al portero tras su error en el juego de ida.

Una vez finalizado el encuentro, el equipo de TUDN tuvo la oportunidad de entrevistar a los futbolistas del Toluca y cuando llegó el turno de tener en sus micrófonos al Turco Mohamed, el técnico aprovechó para mandarle un fuerte mensaje al comunicador mexicano.

"Con Faitelson, estuvo muy desubicado, es una mierda", esto debido a lo expresado por el ex de TV Azteca respecto al cambio de arqueros. "Que baje y venga a decirme acá, a ver si tiene huevos", finalizó el entrenador, quien entregó el micrófono y se fue de la entrevista lanzando un "a chingar a su madre" a la lejanía.