En el marco de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, recibió a la princesa de Japón, Hisako de Takamado, en el Palacio de Gobierno.

Durante el encuentro, en el cual estaba presenta la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, el mandatario estatal y la integrante de la familia imperial japonesa dialogaron acerca de la cooperación e intercambio cultural entre esta entidad y Japón.

García, de Takamado y Rodríguez recorrieron el Jardín Japonés del Nuevo Parque del Agua, donde se develó una placa conmemorativa en su honor. Además, el gobernador le dio una figura de alabastro de Galeana, diseñada por Jorge Diego Etienne y Francisco Charles.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la princesa de Japón, Hisako de Takamado. Foto: Especial

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Dicha obra simboliza el diálogo entre tradición e innovación, lazos de amistad, intercambio cultural y reconocimiento mutuo entre ambos lugares.

"La relación Japón-Nuevo León se ha consolidado durante las últimas décadas como una de las más relevantes en materia económica y de inversión extranjera en México. Es uno de los principales socios e inversionistas en la entidad".

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la princesa de Japón, Hisako de Takamado. Foto: Especial

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la princesa de Japón, Hisako de Takamado. Foto: Especial

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