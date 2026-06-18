Monterrey. - La princesa de Japón, Hisako de Takamado, llegó este miércoles a Nuevo León para participar en una serie de actividades culturales y diplomáticas previas al partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo, que se disputará el próximo sábado en el Estadio Monterrey entre Japón y Túnez.

La integrante de la familia imperial japonesa arribó por la tarde al Aeropuerto Internacional de Monterrey y fue trasladada a su hotel mediante un operativo especial de seguridad coordinado por autoridades estatales.

Aunque gran parte de su agenda se mantiene reservada, está previsto que durante su estancia visite distintos puntos del área metropolitana y participe en encuentros relacionados con los lazos entre Japón y México.

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Entre las actividades programadas se encuentran una visita al Parque Ecológico Chipinque, una reunión con integrantes de la selección japonesa y un recorrido por el Tecnológico de Monterrey, donde sostendría un encuentro con miembros de la comunidad universitaria.

Además, la princesa participaría en la inauguración de un espacio dedicado a la apicultura japonesa dentro del Parque del Agua, en Guadalupe, evento en el que estará acompañada por el gobernador Samuel García.

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Para el sábado también se contempla una visita al Mirador del Obispado antes de asistir al encuentro entre Japón y Túnez, considerado histórico por la FIFA al convertirse en el partido número 1000 en la historia de los Mundiales.

Al evento también se prevé la asistencia del presidente del organismo, Gianni Infantino.