Monterrey, Nuevo León. - La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una investigación tras recibir denuncias por la comercialización de boletos falsos para un partido del Mundial 2026 celebrado en Monterrey.

El fiscal Javier Flores Saldívar informó que cuatro personas afectadas acudieron ante la autoridad para presentar querellas.

Entre ellas se encuentran tres mexicanos y un ciudadano italiano que presuntamente adquirieron entradas apócrifas para asistir a un encuentro mundialista.

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El fiscal de Nuevo León, Javier Enrique Flores (centro), informó que se investiga comercialización de boletos falsos en Monterrey; suman 14 denuncias. Foto: Especial.

De acuerdo con una fuente relacionada con el caso, los boletos correspondían al partido entre Suecia y Túnez disputado el domingo en el Estadio Monterrey.

Durante una rueda de prensa, el funcionario detalló que, desde el arranque de las actividades del torneo el pasado 11 de junio, la Fiscalía ha acumulado 14 denuncias por distintos incidentes.

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Además de los casos de fraude, se reportaron tres robos de teléfonos celulares y el hurto de una bolsa durante eventos realizados en el Fan Fest de Parque Fundidora.

A estos hechos se suma una denuncia por un cristalazo ocurrido en las inmediaciones del Estadio Monterrey.

dmrr