Zacatecas

Este miércoles, contingentes del magisterio de la Sección 34 del SNTE-CNTE se apoderaron las cuatro casetas de peaje, así como varios tramos carreteros, donde han permitido el libre paso, sin embargo, a las 11:00 horas realizaron bloqueos intermitentes, a manera de sumarse a las acciones de protesta que mantiene el magisterio disidente a nivel nacional.

Las tomas de protesta iniciaron desde temprana hora en las casetas que están ubicadas en los municipios de Osiris-Cuauhtémoc, así como en Calera, Vetagrande y Fresnillo, y se espera que la jornada concluya a las 15:00 horas.

También se han reportado contingentes de maestros en tramos carreteros en varios municipios, que se colocan sobre las orillas de la carretera dejando libre la circulación.

Sin embargo, los manifestantes advirtieron que si a nivel nacional sus coordinadores de la CNTE determinan reforzar o radicalizar las protestas, están listos para accionarse en Zacatecas.

Cabe mencionar que el magisterio de Zacatecas mantiene un paro de labores desde hace dos semanas y es una de las entidades que sus dos secciones sindicales 34 y 58 del SNTE pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Foto: Óscar Gutiérrez / EL UNIVERSAL

Chiapas

Docentes integrados en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), a 17 días del paro laboral y plantón estatal, ocuparon este miércoles dos plazas comerciales situadas en las zonas poniente y oriente de Tuxtla Gutiérrez, como estrategia de presión para demandar la abrogación de la reforma educativa y la ley del ISSSTE.

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Cientos de afiliados a la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon los accesos a la Plaza Cristal, que aglutina a empresas nacionales y estatales de giros diversos.

Un segundo grupo de maestros acudió al sector oriente para bloquear la Plaza Ámbar, un conglomerado de centros comerciales y de servicios. El cierre de esos inmuebles inició a las nueve de la mañana para concluir a las dos de la tarde, según lo convenido en la asamblea estatal representativa de la Sección 7, realizada la noche del pasado lunes.

Durante el plantón y el paro escolar que la CNTE sostiene, a partir del primero de este mes, sus integrantes han bloqueado las entradas principales de esta ciudad, asimismo ocuparon por cinco horas el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, ubicado en la vecina ciudad de Chiapa de Corzo.

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Foto: Especial

Con información de Irma Mejía y Óscar Gutiérrez / corresponsales

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afcl/LL