Estados | 17-06-26 | 06:28 | Actualizada | 17-06-26 | 06:28 |

Hermosillo, Sonora.- Las lluvias registradas la noche del lunes 15 de junio provocaron inundaciones en el Hospital General de Zona No. 15 “Dr. Ernesto Ramos Bours” del , ubicado en las antiguas instalaciones del Hospital General del Estado de Sonora.

La unidad médica fue inaugurada oficialmente el pasado 9 de mayo de 2026 por la presidenta de México, ; el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, como parte de la estrategia para fortalecer la atención médica especializada en la entidad.

Videos e imágenes difundidos tras las precipitaciones muestran acumulación de agua y filtraciones en distintas áreas del inmueble rehabilitado, lo que generó cuestionamientos sobre las condiciones de la infraestructura que recibió una inversión superior a mil millones de pesos.

Lee también

El hospital atiende a más de 122 mil derechohabientes y cuenta con 90 camas, cinco quirófanos y 28 especialidades médicas.

Hasta el momento, el IMSS no ha informado si las inundaciones afectaron la prestación de servicios o causaron daños al equipamiento médico.

[Publicidad]

LL

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]