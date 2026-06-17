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Hermosillo, Sonora.- Las lluvias registradas la noche del lunes 15 de junio provocaron inundaciones en el Hospital General de Zona No. 15 “Dr. Ernesto Ramos Bours” del IMSS, ubicado en las antiguas instalaciones del Hospital General del Estado de Sonora.
La unidad médica fue inaugurada oficialmente el pasado 9 de mayo de 2026 por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, como parte de la estrategia para fortalecer la atención médica especializada en la entidad.
Videos e imágenes difundidos tras las precipitaciones muestran acumulación de agua y filtraciones en distintas áreas del inmueble rehabilitado, lo que generó cuestionamientos sobre las condiciones de la infraestructura que recibió una inversión superior a mil millones de pesos.
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El hospital atiende a más de 122 mil derechohabientes y cuenta con 90 camas, cinco quirófanos y 28 especialidades médicas.
Hasta el momento, el IMSS no ha informado si las inundaciones afectaron la prestación de servicios o causaron daños al equipamiento médico.
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