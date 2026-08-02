A los 75 años de edad murió Javier Martín del Campo "Javis", fundador del grupo La Revolución de Emiliano Zapata, que en los 70 se convirtió en uno de los principales exponentes del rock mexicano. Su canción "Nasty Sex" brincó a lo internacional y hace casi 25 años tuvo un revival cuando Alfonso Cuarón decidió incluirla en la banda sonora de la cinta "Y tu mamá también", protagonizada por Diego Luna y Gael García Bernal. El "Javis" era guitarrista y compositor de la banda que también hizo éxito "Mi forma de sentir". El grupo ganó notoriedad desde su nombre, pues decidió utilizar palabras en español a diferencia de otros sesenteros que lo usaban principalmente en inglés como los Teen Tops.

El músico, fundador, guitarrista y compositor de "La Revolución de Emiliano Zapata", dejó un legado en la historia del rock mexicano con éxitos como "Nasty Sex", tema que llevó a la banda a conquistar escenarios internacionales durante la década de los 70. Instagram eljavisrevo

Adiós al integrante de "Beli y Beto"

Otra muerte que ensombreció al mundo del entretenimiento fue la de Samuel Garza, quien era parte del equipo del show infantil "Beli y Beto". Garza, de 32 años, era el responsable de compartir todo lo que hacía el espectáculo en redes sociales, con lo que los fans estaban al día sin problema. "Beli y Beto" se encontraba en gira por Argentina cuando ocurrió el deceso, del que se desconocen detalles. "Tu recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones y formarás parte de la historia de esta gran familia", apuntaron en un comunicado oficial.

El cambio de Mariana Echeverría

Tras dos años alejada de la pantalla chica, Mariana Echeverría reapareció en la nueva edición de "La casa de los famosos México". En su momento, la conductora participó en el reality show, donde su comportamiento fue cuestionado y aplaudido por los espectadores por igual: hubo quien criticó su relación con Adrián Marcelo y quien la vio con buenos ojos al considerarla una estrategia. Pero ahora regresó como panelista del programa y sorpresivamente con menos kilos. Gala Montes, una de sus antagonistas en el reality, puso en duda que eso fuera producto de la alimentación y consideró era algo logrado con medicamentos. Mariana respondió diciendo que por cuatro años se había sometido a un tratamiento hormonal a fin de convertirse en mamá, siendo el motivo de su sobrepeso.

Mariana Echeverría regresa a la televisión tras dos años de ausencia, y lo hace como panelista de "La casa de los famosos México". Instagram marianaecheve

Interés por quién es el papá de Arantza Ruiz

Por cierto que en esta nueva versión de "La casa de los famosos México" destaca la participación de Arantza Ruiz, una actriz joven que ha estado en "El precio de amarte" y "La querida del Centauro". Pero lo que más ha llamado la atención es que se trata de la hija del también actor Alejandro Ruiz, quien durante 35 años fue actor exclusivo de Televisa, donde ha colaborado en telenovelas como "Esmeralda", donde dio vida a Adrián Lucero, uno de los personajes principales de la historia y que es recordado por ser atacado por el personaje de Laura Zapata. En su filmografía también se encuentran "Mañana es para siempre" y "Amarte es mi pecado".

Alejandro Ruiz con su hija Arantza Ruiz, quien inició su carrera actoral desde que era una niña.

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