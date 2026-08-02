La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, anunció que este año —con ayuda del gobierno federal y local— comenzará la construcción del primer hospital general y universidad pública de la demarcación, que garantizará el acceso a la salud y a la educación para las familias.

En su Asamblea de Rendición de Cuentas a 669 días de gobierno, Circe Camacho explicó que inicialmente la alcaldía destinó recursos para comenzar el proyecto hospitalario; posteriormente, el gobierno federal confirmó presupuesto para la obra y, luego, la administración capitalina también anunció su participación financiera, con lo que se consolidó el arranque del hospital de Xochimilco.

“Quiero contarles, nosotros en campaña nos comprometimos a construir el primer hospital de Xochimilco, y destinamos millones para iniciar el proyecto. Este año iniciamos la construcción del primer hospital en Xochimilco, así que esa deuda histórica se inicia este año, porque merecemos tener acceso a la salud todas y todos los xochimilcas”, afirmó.

Sobre la construcción de la Universidad de Xochimilco, la cual será pública, dijo que ya “también tenemos derecho a la educación y a que nuestras universidades estén aquí, así que por primera vez vamos a empezar la construcción de la primera Universidad en Xochimilco, para que todas, todos nuestros jóvenes puedan estudiar”.

“Tenemos total claridad de que apostar a la salud y a la educación es la respuesta para garantizar mejores condiciones de vida para todas y todos. Es por ello que esta administración asume el compromiso de la construcción de estos dos proyectos”, resaltó.

Balance

La alcaldesa Circe Camacho señaló que su administración estructuró su política pública en cinco ejes prioritarios para revertir rezagos históricos: servicios urbanos, programas sociales, asentamientos humanos irregulares, igualdad sustantiva y seguridad.

[Publicidad]

En servicios urbanos, dijo que la atención a solicitudes ciudadanas pasó de alrededor de 40% a entre 75% y 80%. Entre las acciones reportadas mencionó la reparación de 961 fugas de agua, 434 trabajos de mantenimiento hidráulico, más de 46 mil viajes de pipas de agua potable y 471 acciones de desazolve, mantenimiento de drenaje y prevención de inundaciones.

Sobre programas sociales, informó que el presupuesto aumentó 175% entre 2023 y 2026. Con esos recursos, precisó, se impulsaron acciones para protección y adopción de animales, conservación de cultivos ancestrales y maíz libre de transgénicos, apoyos para personas con discapacidad, productores agrícolas, artesanos y microemprendedores, priorizando a mujeres mediante apoyos económicos y asesorías.

Expuso que otro de los temas centrales fue la regularización de asentamientos. La alcaldesa recalcó que mantiene la política de que “en Xochimilco nadie es irregular”. También informó avances en la regularización de ocho asentamientos de la zona lacustre y recordó que la demarcación invierte 45 millones de pesos, en coordinación con el Instituto de Geografía de la UNAM, para realizar estudios urbanos y ambientales en otros 40 asentamientos.

[Publicidad]

Circe Camacho destacó acciones preventivas en escuelas, campañas comunitarias y atención directa a mujeres. Entre los resultados mencionó: atención en 17 escuelas mediante el programa Escuela en Deconstrucción, y la capacitación de más de mil 180 estudiantes, docentes y familias para prevenir la violencia de género.

En seguridad resaltó la creación del primer Centro de Control y Comando (C2) de la alcaldía; recorridos de vigilancia y la recuperación de espacios públicos mediante alumbrado, limpieza y actividades comunitarias.

“Seguiremos gobernando Xochimilco pensando en el bienestar de nuestro pueblo. Nuestra premisa principal es tener un gobierno por el pueblo, para el pueblo y desde el pueblo”, concluyó.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.